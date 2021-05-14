Торжественный митинг, посвященный отправке в войска нового пополнения Минщины, прошел сегодня на Кургане Славы

Сегодня около сотни молодых людей Минщины впервые наденут форму и станут настоящими солдатами. Ребята, которым выпала честь отправиться служить первыми, пополнят элитные подразделения страны – Силы специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры.
– Призыв в Вооруженные Силы – незабываемое событие для каждого молодого человека, важная и памятная страница в истории каждой семьи, которая направит в армейский строй своего сына. С этой минуты государство и народ доверяет вам самое дорогое: свою безопасность, свое настоящее и будущее. Служба в армии - это истинная школа патриотизма, она закаляет людей духовно и физически, учит дорожить честью и достоинством. Сегодня белорусская армия заслуженно пользуется почетом, мы живем одной жизнью со своим народом. И люди уверены, какие бы испытания не выпали на долю народа, армия всегда сможет защитить его интересы, – сказал военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш, благословляя ребят на хорошую службу.
О том, что престиж воинской службы и глубокое уважение к защитникам Отчизны – важнейшие принципы государственной политики, напомнил без пяти минут солдатам и заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич.
– Во все времена обеспечение безопасности граждан было священным долгом и почетной обязанностью каждого мужчины нашей страны. Сегодня вы отправляетесь в армию в мирное время, однако события в мире показали, как может быстро измениться ситуация. Во многом благодаря нашей бдительности и мужеству, патриотизму армии удалось не допустить беспорядков, создать стабильность. На ваши плечи возлагается огромная ответственность сохранить мир и спокойствие в стране, – отметил Иван Станиславович.
Призывники Минщины, которые сегодня отправятся по местам службы, обещали не подвести. Ребята охотно идут в армию и стараются попасть в более элитные подразделения, чтобы срочная служба не просто была отметкой в военном билете, а научила навыкам настоящего бойца.
Призывник Павел Казюка рассказал, что в его семье есть правило: армия – школа настоящего мужчины, которую пропустить нельзя. Служил отец, по примеру пошел и сын. Сегодня он впервые примерит форму роты почетного караула:
– Для семьи, конечно же, это настоящая гордость. Я и сам и раньше восхищался слаженными движениями, выдержкой солдат РПК. В последнее время также пересмотрел много выступлений. Поэтому попасть в одно из самых элитных подразделений, можно сказать, небольшая сбывшаяся мечта.
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Торжественный митинг, посвященный отправке в войска нового пополнения Минщины, прошел сегодня на Кургане Славы
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