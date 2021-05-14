Торжественный митинг, посвященный отправке в войска нового пополнения Минщины, прошел сегодня на Кургане Славы

, – сказал в, благословляя ребят на хорошую службу.О том, что престиж воинской службы и глубокое уважение к защитникам Отчизны – важнейшие принципы государственной политики, напомнил без пяти минут солдатам и, – отметил Иван Станиславович.Призывники Минщины, которые сегодня отправятся по местам службы, обещали не подвести. Ребята охотно идут в армию и стараются попасть в более элитные подразделения, чтобы срочная служба не просто была отметкой в военном билете, а научила навыкам настоящего бойца.рассказал, что в его семье есть правило: армия – школа настоящего мужчины, которую пропустить нельзя. Служил отец, по примеру пошел и сын. Сегодня он впервые примерит форму роты почетного караула: