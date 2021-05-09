Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси. Редакция sb.by ведет текстовую трансляцию о главных событиях праздничного дня.
В Гомеле мероприятия начались с шествия по улице Советской. В одной колонне от площади Восстания до площади Ленина идут представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов. Что касается главных героев праздника, ветеранов Великой Отечественной войны, то они этот путь преодолеют на ретро-автомобилях.
На площади Славы в Могилеве для празднования Дня Победы уже начали собираться люди. Горожане пришли сюда с родственниками, друзьями на праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – «В сердцах поколений – Великая Победа!». Также на площади Славы развернулась выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. «СБ ТВ» ведет стрим из Могилева.
Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы и Дню Государственного флага и герба, на площади Славы в Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг. Полотнище такой величины в областном центре развернули впервые.
Делегация представителей руководства Минской области и районов центрального региона страны приняла участие в торжественном митинге у мемориального комплекса «Курган Славы» в Смолевичском районе.
Стрим с празднования Дня Победы в Витебске ведет «СБ ТВ» – посмотреть можно тут.
Торжественное мероприятие «В сердцах поколений – Великая Победа» развернулось на площади Славы в Могилеве. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность. Тысячи жителей областного центра сегодня по традиции вышли на улицы, чтобы поприветствовать тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, а также отдать дань памяти тем, кто погиб за мирное будущее Беларуси. Многие могилевчане присоединились к масштабной акции «Беларусь помнит!».
В Могилеве работает выставка военной техники Вооруженных Сил Республики Беларусь. Стрим-экскурсия от «СБ ТВ».
День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле. Торжественное мероприятие проходит на площадке у Доски Почета Гомельской области у 60-метрового флагштока, на котором развивается государственный флаг Беларуси. Прямая трансляция – здесь.
На площади Победы в Витебске жители областного центра собрались, чтобы отметить 76-ю годовщину Дня Победы, а также День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Праздничным шествием с цветами, флагами, портретами воинов-освободителей прошли представители трудовых коллективов, школьники, военнослужащие, семьи от площади Ленина к площади Победы.
Здесь состоялся митинг, на котором выступил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.
На площадке возле парка Победы в Минске работает выставка военной техники. Посмотреть на нее приехали жители и гости столицы.
Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске – стрим.
Фото: БЕЛТА
Кстати, в Могилеве сегодня, в День Государственного герба и флага открыли первый в Беларуси специализированный магазин государственной символики ОАО «Могилевсоюзпечать». Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил: «В День Победы наши символы – герб и флаг – являются духовно-нравственным идеалом белорусского народа».
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Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси
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