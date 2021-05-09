Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси

Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси

Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси. Редакция sb.by ведет текстовую трансляцию о главных событиях праздничного дня.


В Гомеле мероприятия начались с шествия по улице Советской. В одной колонне от площади Восстания до площади Ленина идут представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов. Что касается главных героев праздника, ветеранов Великой Отечественной войны, то они этот путь преодолеют на ретро-автомобилях.




На площади Славы в Могилеве для празднования Дня Победы уже начали собираться люди. Горожане пришли сюда с родственниками, друзьями на праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – «В сердцах поколений – Великая Победа!». Также на площади Славы развернулась выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. «СБ ТВ» ведет стрим из Могилева.


Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы и Дню Государственного флага и герба, на площади Славы в Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг. Полотнище такой величины в областном центре развернули впервые.

Делегация представителей руководства Минской области и районов центрального региона страны приняла участие в торжественном митинге у мемориального комплекса «Курган Славы» в Смолевичском районе.

Стрим с празднования Дня Победы в Витебске ведет «СБ ТВ» – посмотреть можно тут.


Торжественное мероприятие «В сердцах поколений – Великая Победа» развернулось на площади Славы в Могилеве. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность. Тысячи жителей областного центра сегодня по традиции вышли на улицы, чтобы поприветствовать тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, а также отдать дань памяти тем, кто погиб за мирное будущее Беларуси. Многие могилевчане присоединились к масштабной акции «Беларусь помнит!».

В Могилеве работает выставка военной техники Вооруженных Сил Республики Беларусь. Стрим-экскурсия от «СБ ТВ».


День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле. Торжественное мероприятие проходит на площадке у Доски Почета Гомельской области у 60-метрового флагштока, на котором развивается государственный флаг Беларуси. Прямая трансляция – здесь.


На площади Победы в Витебске жители областного центра собрались, чтобы отметить 76-ю годовщину Дня Победы, а также День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Праздничным шествием с цветами, флагами, портретами воинов-освободителей прошли представители трудовых коллективов, школьники, военнослужащие, семьи от площади Ленина к площади Победы.



Здесь состоялся митинг, на котором выступил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

На площадке возле парка Победы в Минске работает выставка военной техники. Посмотреть на нее приехали жители и гости столицы.

Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске – стрим.

Фото: БЕЛТА

Кстати, в Могилеве сегодня, в День Государственного герба и флага открыли первый в Беларуси специализированный магазин государственной символики ОАО «Могилевсоюзпечать». Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил: «В День Победы наши символы – герб и флаг  – являются духовно-нравственным идеалом белорусского народа».

Дополняется
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна БИЗЮК , Иван ЯРИВАНОВИЧ , Елена Алимова
Версия для печати
Новости и статьи
Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим
В Могилеве открыли первый магазин государственной символики
От «Катюши» до «Цитруса». Около 20 единиц техники Минского гарнизона сегодня представлено в парке Победы
В Орше взвились в небо десятки воздушных змеев
Фотофакт. Лукашенко возложил венок к монументу Победы
Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые
День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле - стрим
Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа
Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа
Выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси в Могилеве - стрим
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
Лукашенко: Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить их подвиг
В Могилеве начался праздник, посвященный Дню Победы
Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске – прямая трансляция
«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче НХЛ
Витебск празднует День Победы - стрим
Праздничные мероприятия в Минской области начались с массового возложения цветов на Кургане Славы
100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы
Заяц: значение подвига наших предков никогда не угаснет
Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси
«В сердцах поколений – Великая Победа!» и акция «Беларусь помнит» в Могилеве - стрим
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Эверест. Дань Победе
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
Фотофакт. Гродно празднует День Победы
9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветеранов Михаила Титова и Федора Кривоногова
Фотофакт. Брест готовится к празднованию Дня Победы
Гомель празднует 9 Мая шествием и реконструкцией боя под Берлином
Могилев начинает праздновать День Победы
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
В Витебской области в честь 76-летия Великой Победы пройдут десятки различных мероприятий
Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы
В Бресте чествовали ветеранов
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Есть с кого брать пример
Лукашенко поздравил соотечественников с 76‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Беларусь празднует День Победы
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
В торговом центре во Флориде произошла стрельба
«МС» уступил «Челси» в матче чемпионата Англии и упустил шанс оформить чемпионство
Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55
«Барселона» и «Атлетико» поделили очки в поединке Примеры
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая
Белорусские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать олимпийские лицензии на турнире в Софии
Теннис. Герасимов потерпел поражение от Чеккинато на старте квалификации турнира в Риме
мнение
Виктория КОХНО
Пусть цветет жизнь...
В Минске на улице Рафиева троллейбус совершил наезд на пешехода
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021
«Славия» и брестское «Динамо» не выявили победителя в игре ЧБ по футболу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ