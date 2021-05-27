Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске

Сотни литераторов из России и Беларуси станут участниками VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира –2021». Фестиваль продлится четыре дня и станет весомым вкладом в копилку литературного процесса стран-участниц.
Председатель, бессменный руководитель оргкомитета фестиваля и председатель жюри конкурса «Славянская лира», писатель, публицист Олег Зайцев, открывая форум, отметил:
– За восьмилетнюю историю на нашем фестивале побывало более шести тысяч писателей из разных стран мира. Все годы организаторы стремились к тому, чтобы сделать мероприятие еще более занимательным, разноплановым, эффектным. Как сказал известный писатель, литература – это такое занятие, при котором нужно постоянно доказывать, что у тебя есть талант. Представить свои литературные таланты литераторы могут на площадках нашего форума. Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», учредивший фестиваль, стремится внести свою лепту в объединение России и Беларуси, в укрепление литературных связей между народами. От всей души надеемся, что наш общеписательский праздник принесет свои плоды.
Михаил Салтыков-Щедрин писал: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти». Открывая фестиваль, ведущие праздничного концерта Олег Винярский и Виктория Дубровская отметили:
– Ведь именно ей, литературе, служили поэты и драматурги, прозаики и переводчики, литературные критики и литературоведы. Сегодня многих литераторов и любителей прозы и поэзии объединил литературный фестиваль «Славянская лира», который вот уже в восьмой раз проходит на белорусской земле и в пятый раз – в городе Минске. «Творчество находит в литературе свою действительную жизнь, возведенную в идеал», указывал в своих трудах Виссарион Белинский.
Учредители форума отметили: отрадно, что «Славянская лира» пользуется поддержкой белорусской и российской сторон. Соучредителями Международного фестиваля «Славянская лира – 2021» выступили Международное сообщество писательских союзов, Международная Федерация русскоязычных писателей, Союз писателей России, Союз российских писателей и другие союзы. Форум проходит при поддержке Министерства культуры, Министерства информации Беларуси, а также представительства «Московского центра международного сотрудничества» в Беларуси (Дом Москвы в Минске).
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Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске
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