Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске

Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске

Сотни литераторов из России и Беларуси станут участниками VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира –2021». Фестиваль продлится четыре дня и станет весомым вкладом в копилку литературного процесса стран-участниц. 


Председатель, бессменный руководитель оргкомитета фестиваля и председатель жюри конкурса «Славянская лира», писатель, публицист Олег Зайцев, открывая форум, отметил:

– За восьмилетнюю историю на нашем фестивале побывало более шести тысяч писателей из разных стран мира. Все годы организаторы стремились к тому, чтобы сделать мероприятие еще более занимательным, разноплановым, эффектным. Как сказал известный писатель, литература – это такое занятие, при котором нужно постоянно доказывать, что у тебя есть талант. Представить свои литературные таланты литераторы могут на площадках нашего форума. Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», учредивший фестиваль, стремится внести свою лепту в объединение России и Беларуси, в укрепление литературных связей между народами. От всей души надеемся, что наш общеписательский праздник принесет свои плоды. 


Михаил Салтыков-Щедрин писал: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти». Открывая фестиваль, ведущие праздничного концерта Олег Винярский и Виктория Дубровская отметили: 

– Ведь именно ей, литературе, служили поэты и драматурги, прозаики и переводчики, литературные критики и литературоведы. Сегодня многих литераторов и любителей прозы и поэзии объединил литературный фестиваль «Славянская лира», который вот уже в восьмой раз проходит на белорусской земле и в пятый раз – в городе Минске. «Творчество находит в литературе свою действительную жизнь, возведенную в идеал», указывал в своих трудах Виссарион Белинский. 

Учредители форума отметили: отрадно, что «Славянская лира» пользуется поддержкой белорусской и российской сторон. Соучредителями Международного фестиваля «Славянская лира – 2021» выступили Международное сообщество писательских союзов, Международная Федерация русскоязычных писателей, Союз писателей России, Союз российских писателей и другие союзы. Форум проходит при поддержке Министерства культуры, Министерства информации Беларуси, а также представительства «Московского центра международного сотрудничества» в Беларуси (Дом Москвы в Минске). 










Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Соревнования «Мяч над сеткой» завершились в Минске
Радость и гордость. Выпускники делятся впечатлениями от республиканского «Последнего звонка»
Converse выпустил кеды с коллажами из архивных фотографий
Дикий кабан напал на егеря в Червенском районе: мужчина погиб
Школьники Брестской области оценили питание в школьных столовых: большинство довольно
В Лельчицком районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
На летних каникулах в Гродненской области откроют более 700 детских оздоровительных лагерей
Говорцова проиграла Крунич в третьем раунде квалификации Roland Garros
На Мальте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2000 лет
Парламентская делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи МПС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самолетный роман
Очереди на границе: более 2-х тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС
Белорусское посольство в Литве атаковано хулиганами
Воронюк провел прием граждан в Могилевском горисполкоме
На Гродненщине прошел республиканский семинар по кормопроизводству
Местный сбор за пересечение границы в Гродненской области начнут взимать с 1 июня
Содружество Независимых Государств активизирует сотрудничество
Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн российских рублей за отказ удалить запрещенный контент
Беларусь и Афганистан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Альберт Эйнштейн рассматривал в качестве места работы Беларусь
Премьер-министр провел встречу с исполнительным секретарем СНГ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь — наше время
«Чорная панна Нясвіжа» вернулась на сцену Купаловского
Лавров призвал прекратить демонизировать Беларусь
Новые подходы к реабилитации женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, разрабатывают в Свято-Елисаветинском монастыре
В Паттайе планируют отменить карантин для привитых иностранцев в четвертом квартале 2021 года
Врач указал на неочевидный признак рака пищевода
В Бресте в рамках международной конференции обсудили улучшение транспортной доступности в приграничных городах
Онколог развеял основные мифы о меланоме
Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Друшлаг или дуршлаг? Ошибки, о которых вы не подозревали - Тест
мнение
Николай ЩЕКИН
Ответ на актуальные вызовы
В Логойском районе обнаружены останки не менее 170 человек – жертв гитлеровской оккупации
Фотофакт. Бобруйск встречает участников республиканского «Последнего звонка»
Новый драматический театр едет на гастроли в Москву
Дмитрий Воронюк встретился с учащимися лицея № 9 Могилева
Ученые рассказали, в каких случаях кофе не поможет взбодриться
Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменятся с 1 июня
Сыщики из 2 «А»: как дети помогают раскрывать преступления
«От равнодушия и гаджетов»: спросили у взрослых, от чего нужно защищать детей
Червенские лицеисты посетили Курган Славы
«Нас свела служба»: история семьи, где муж и жена – сотрудники милиции
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Регионами прирастать будем
Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР «самой трудной в истории»
Что значит понятие «народное единство»? Наши читатели поделились своей точкой зрения
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео
Авторы
СКАНИРУЙТЕ