Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске

, открывая форум, отметил:Михаил Салтыков-Щедрин писал: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти». Открывая фестиваль,отметили:Учредители форума отметили: отрадно, что «Славянская лира» пользуется поддержкой белорусской и российской сторон. Соучредителями Международного фестиваля «Славянская лира – 2021» выступили Международное сообщество писательских союзов, Международная Федерация русскоязычных писателей, Союз писателей России, Союз российских писателей и другие союзы. Форум проходит при поддержке Министерства культуры, Министерства информации Беларуси, а также представительства «Московского центра международного сотрудничества» в Беларуси (Дом Москвы в Минске).