Сезон фонтанов по традиции открывается в Могилеве 1 мая. В этот раз основное торжественное мероприятие пройдет у туристско-гостиничного комплекса «Могилевтурист». Сопроводит запуск фонтанов концертно-развлекательная программа «День Весны и Труда». Подключайтесь к прямой видеотрансляции на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Торжественное открытие фонтанов в Могилеве - стрим
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