Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске

В столице сегодня был аншлаг. Площадь рядом с Дворцом спорта была переполнена жителями и гостями Минска. Работали летние кафе, праздничной атмосферой заряжала концертная площадка рядом со Свислочью. Сегодня там выступали музыканты духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и белорусские артисты. Особенно белорусам запомнилось выступление Сереги. Он исполнил старые хиты, чем порадовал зрителей. Для посетителей также были организованы интерактивные площадки. Например, у палатки МЧС скопилось много желающих зайти в дым-палатку и подняться на высоту на коленчатом подъемнике, а около машины-перевертыша и вовсе образовалась целая очередь.Судя по количеству детей, белорусские семьи предпочли провести субботу на празднике. Для самых маленьких были организованы отдельные площадки, где можно было попрыгать на надувных горках и покататься на миниатюрной машине ГАИ под присмотром инспектора. После этого юным водителям выписывали детские права. Кроме этого для юных посетителей оборудовали целый автогородок-перекресток со светофорами. Рядом с городком расположилась точка Дворца детей и молодежи, где его представители занимали детей рисованием.Самым ожидаемым для гостей была церемония открытия праздника и парад автомобилей ГАИ. В 16.00 интерактивные площадки приостановили свою работу и все внимание перенеслось на проспект Победителей. Торжественная часть началась с приветственного слова министра внутренних дел Ивана Кубракова. Он поздравил всех причастных к этому празднику и поблагодарил руководителей организаций и предприятий за ту работу и поддержку, которую они оказывают ГАИ в профилактике дорожно-транспортных происшествий и иных дорожных правонарушениях.Чуть позже он рассказал журналистам:Также, кроме Ивана Кубракова, к поздравлению присоединились Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых и Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД.Особенно поразило оригинальное поздравление Президента. Видеообращение Александра Лукашенко было показано в центре Минска. Сидя на мотоцикле «Урал», он поздравил всех сотрудников госавтоинспекции и поблагодарил их за активную жизненную позицию и работу:сказал он.Также белорусский космонавт Олег Новицкий и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов Николай Валуев поздравили сотрудников Государственной автомобильной инспекции с их профессиональным праздником.Перерезать синюю ленточку в честь открытия праздника предложили двум девочкам в нарядных костюмах. После поздравлений сотрудников ГАИ зрители могли увидеть танец регулировщиц - он открыл парад техники автомобильной инспекции. Среди танцовщиц была и. Она рассказала о впечатлениях:В параде приняли участие машины специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. «Стрела» - это мощное, мобильное, хорошо оснащенное и высокопрофессиональное подразделение. Оно четко и быстро выполняет свои задачи при сопровождении высших должностных лиц. Кроме парада, Минский тракторный завод нестандартно поздравил сотрудников ГАИ, исполнив танцевальный номер.В конце торжественной части сотрудникам ГАИ и гостям показали поздравительное видео, посвящённое профессиональному празднику. А дальше присутствующим предложили выйти на проспект и сделать общее совместное фото.