Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске

Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске

В этом году праздник объединил вокруг себя сразу семь городов. Онлайн-трансляция велась из Александрии, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Молодечно и Минска.


В столице сегодня был аншлаг. Площадь рядом с Дворцом спорта была переполнена жителями и гостями Минска. Работали летние кафе, праздничной атмосферой заряжала концертная площадка рядом со Свислочью. Сегодня там выступали музыканты духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и белорусские артисты. Особенно белорусам запомнилось выступление Сереги. Он исполнил старые хиты, чем порадовал зрителей.  Для посетителей также были организованы интерактивные площадки. Например, у палатки МЧС скопилось много желающих зайти в дым-палатку и подняться на высоту на коленчатом подъемнике, а около машины-перевертыша и вовсе образовалась целая очередь.



Судя по количеству детей, белорусские семьи предпочли провести субботу на празднике. Для самых маленьких были организованы отдельные площадки, где можно было попрыгать на надувных горках и покататься на миниатюрной машине ГАИ под присмотром инспектора. После этого юным водителям выписывали детские права. Кроме этого для юных посетителей оборудовали целый автогородок-перекресток со светофорами. Рядом с городком расположилась точка Дворца детей и молодежи, где его представители занимали детей рисованием.  



Самым ожидаемым для гостей была церемония открытия праздника и парад автомобилей ГАИ. В 16.00 интерактивные площадки приостановили свою работу и все внимание перенеслось на проспект Победителей. Торжественная часть началась с приветственного слова министра внутренних дел Ивана Кубракова. Он поздравил всех причастных к этому празднику и поблагодарил руководителей организаций и предприятий за ту работу и поддержку, которую они оказывают ГАИ в профилактике дорожно-транспортных происшествий и иных дорожных правонарушениях.



Чуть позже он рассказал журналистам:

- 85 лет ГАИ стоит на страже безопасности наших дорог. Сегодня аварийность в Республике Беларусь можно сравнить с 60-ми годами прошлого столетия. Это несмотря на то, что количество автотранспорта в стране увеличилось в многократном размере. Прошли годы, менялось многое. Сейчас поменялось техническое оснащение автомобилей, все модернизировано. Однако неизменным остается одно – люди. Сотрудники, которые служили и служат в инспекции, это люди, которые готовы оказать помощь гражданам 24 часа в сутки. Авторитет Государственной автоинспекции известен не только в Республике, но и за ее пределами. На сегодняшний день ГАИ стало определенной визитной карточкой нашей страны.

Также, кроме Ивана Кубракова, к поздравлению присоединились Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых и Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД.



Особенно поразило оригинальное поздравление Президента. Видеообращение Александра Лукашенко было показано в центре Минска. Сидя на мотоцикле «Урал», он поздравил всех сотрудников госавтоинспекции и поблагодарил их за активную жизненную позицию и работу:

- Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало, сказать трудно, учитывая то, что вы - целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок, - сказал он.

Также белорусский космонавт Олег Новицкий и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов Николай Валуев поздравили сотрудников Государственной автомобильной инспекции с их профессиональным праздником.


Перерезать синюю ленточку в честь открытия праздника предложили двум девочкам в нарядных костюмах. После поздравлений сотрудников ГАИ зрители могли увидеть танец регулировщиц - он открыл парад техники автомобильной инспекции. Среди танцовщиц была и  инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома Сильченко Екатерина. Она рассказала о впечатлениях:

- В нашей танцевальной команде 24 человека. Все - инспекторы со всех областных центров нашей страны. Весь танец длился около 9 минут. Тренировались мы 4 дня. Все девчонки быстро схватили ритм и никаких сложностей в достижении синхронности у нас не было.



В параде приняли участие машины специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. «Стрела» - это мощное, мобильное, хорошо оснащенное и высокопрофессиональное подразделение. Оно четко и быстро выполняет свои задачи при сопровождении высших должностных лиц. Кроме парада, Минский тракторный завод нестандартно поздравил сотрудников ГАИ, исполнив танцевальный номер.

В конце торжественной части сотрудникам ГАИ и гостям показали поздравительное видео, посвящённое профессиональному празднику. А дальше присутствующим предложили выйти на проспект и сделать общее совместное фото.




Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев коронавируса
Ночная дискотека 80-90-х на «Купалье» в Александрии – стрим
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве
Гороскоп на 12 июля
Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии
Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске
Брестское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Фотофакт. В Александрии проходит гала-концерт по заявкам жителей
Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зэка Васильев и Петров зэка
Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в Бастаде
Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо
Лукашенко о "Купалье": этот праздник - национальное достояние
Лукашенко посещает гала-концерт на Республиканском празднике "Купалье" в Александрии
Фотофакт. Республиканский праздник к 85-летию ГАИ "День открытых дверей" прошел в Бресте
Конференция в поддержку белорусского государства прошла в Риме
Гостьи «Купалья» в Александрии с удовольствием украшают себя венками
Масштабный праздник «День открытых дорог» объединил сегодня все регионы Беларуси
Спектакль «Княжна Мери» на площадке Верхнего города в Минске - стрим
Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Навошта гэта Навоше
Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов
Александрия собирает любителей книги
Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады
Галасы ЗМеста поделились ожиданиями от фестиваля
Виктория Алешко: фестиваль в Александрии имеет особую атмосферу и уникальные традиции
Александрия традиционно собрала друзей на Купалье - стримы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси
Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии
Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей
Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
«Кароши» — это плохо
Аэровидео: флешмоб к 85-летию ГАИ на Кургане Славы
Заяц о празднике в Александрии: он соединяет времена, поколения, народы
На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Семья Погодиных - «Властелины села-2021»
Заяц: сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны
Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом во Франции
"Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси
Фотофакт. Праздник в Александрии в самом разгаре
"Максимальное погружение": Павел Деревянко отметил юбилей в очень интересном стиле
Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят
мнение
Елена ЯСКО
Нету большей радости — своей стране наделать гадостей
День открытых дорог - 85 лет ГАИ Беларуси - стримы
Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси
В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации
Авторы