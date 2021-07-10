Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске

В этом году праздник объединил вокруг себя сразу семь городов. Онлайн-трансляция велась из Александрии, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Молодечно и Минска.
В столице сегодня был аншлаг. Площадь рядом с Дворцом спорта была переполнена жителями и гостями Минска. Работали летние кафе, праздничной атмосферой заряжала концертная площадка рядом со Свислочью. Сегодня там выступали музыканты духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и белорусские артисты. Особенно белорусам запомнилось выступление Сереги. Он исполнил старые хиты, чем порадовал зрителей. Для посетителей также были организованы интерактивные площадки. Например, у палатки МЧС скопилось много желающих зайти в дым-палатку и подняться на высоту на коленчатом подъемнике, а около машины-перевертыша и вовсе образовалась целая очередь.
Судя по количеству детей, белорусские семьи предпочли провести субботу на празднике. Для самых маленьких были организованы отдельные площадки, где можно было попрыгать на надувных горках и покататься на миниатюрной машине ГАИ под присмотром инспектора. После этого юным водителям выписывали детские права. Кроме этого для юных посетителей оборудовали целый автогородок-перекресток со светофорами. Рядом с городком расположилась точка Дворца детей и молодежи, где его представители занимали детей рисованием.
Самым ожидаемым для гостей была церемония открытия праздника и парад автомобилей ГАИ. В 16.00 интерактивные площадки приостановили свою работу и все внимание перенеслось на проспект Победителей. Торжественная часть началась с приветственного слова министра внутренних дел Ивана Кубракова. Он поздравил всех причастных к этому празднику и поблагодарил руководителей организаций и предприятий за ту работу и поддержку, которую они оказывают ГАИ в профилактике дорожно-транспортных происшествий и иных дорожных правонарушениях.
Чуть позже он рассказал журналистам:
- 85 лет ГАИ стоит на страже безопасности наших дорог. Сегодня аварийность в Республике Беларусь можно сравнить с 60-ми годами прошлого столетия. Это несмотря на то, что количество автотранспорта в стране увеличилось в многократном размере. Прошли годы, менялось многое. Сейчас поменялось техническое оснащение автомобилей, все модернизировано. Однако неизменным остается одно – люди. Сотрудники, которые служили и служат в инспекции, это люди, которые готовы оказать помощь гражданам 24 часа в сутки. Авторитет Государственной автоинспекции известен не только в Республике, но и за ее пределами. На сегодняшний день ГАИ стало определенной визитной карточкой нашей страны.
Также, кроме Ивана Кубракова, к поздравлению присоединились Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых и Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД.
Особенно поразило оригинальное поздравление Президента. Видеообращение Александра Лукашенко было показано в центре Минска. Сидя на мотоцикле «Урал», он поздравил всех сотрудников госавтоинспекции и поблагодарил их за активную жизненную позицию и работу:
- Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало, сказать трудно, учитывая то, что вы - целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок, - сказал он.
Также белорусский космонавт Олег Новицкий и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов Николай Валуев поздравили сотрудников Государственной автомобильной инспекции с их профессиональным праздником.
Перерезать синюю ленточку в честь открытия праздника предложили двум девочкам в нарядных костюмах. После поздравлений сотрудников ГАИ зрители могли увидеть танец регулировщиц - он открыл парад техники автомобильной инспекции. Среди танцовщиц была и инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома Сильченко Екатерина. Она рассказала о впечатлениях:
- В нашей танцевальной команде 24 человека. Все - инспекторы со всех областных центров нашей страны. Весь танец длился около 9 минут. Тренировались мы 4 дня. Все девчонки быстро схватили ритм и никаких сложностей в достижении синхронности у нас не было.
В параде приняли участие машины специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. «Стрела» - это мощное, мобильное, хорошо оснащенное и высокопрофессиональное подразделение. Оно четко и быстро выполняет свои задачи при сопровождении высших должностных лиц. Кроме парада, Минский тракторный завод нестандартно поздравил сотрудников ГАИ, исполнив танцевальный номер.
В конце торжественной части сотрудникам ГАИ и гостям показали поздравительное видео, посвящённое профессиональному празднику. А дальше присутствующим предложили выйти на проспект и сделать общее совместное фото.
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Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске
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