Торжественная церемония выпуска курсантов в Могилевском институте МВД - стрим

Торжественная церемония выпуска вот-вот начнется в Могилевском институте МВД. Ожидается, что к мероприятию присоединится и Министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков. Диплом о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант милиции» получат более ста курсантов факультета милиции. По окончанию ведомственного вуза молодые офицеры направятся в территориальные подразделения для дальнейшего прохождения службы. Финальным аккордом торжества станет запуск в небо композиции из воздушных шаров в форме лейтенантского погона, а также торжественный марш выпускников с подбрасываем монет. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.