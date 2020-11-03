Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули состоится сегодня в Минске

Торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули состоится сегодня в Минске

Останки классика белорусской литературы Змитрока Бядули (настоящее имя Самуил Ефимович Плавник) будут перезахоронены в день его смерти –3 ноября. Он умер в 1941 году по дороге в Казахстан. Туда он вместе со своей семьей и друзьями эвакуировался в начале Великой Отечественной войны. По пути ему стало плохо. Похоронили писателя в Уральске. 


Чтобы возвратить прах Змитрока Бядули, понадобилось не одно десятилетие. Работа была завершена при участии министерств информации и культуры, Мингорисполкома, фонда имени Марии Магдалены Радзивилл, Государственного музея истории белорусской литературы. 

– Да гэтага часу ў родных і прыхільнікаў таленту класіка не было магчымасці паехаць у Казахстан, каб даглядаць магілу Самуіла Яфімавіча, – рассказывает заведующая отделом филиала «Беларуская хатка» Государственного музея истории белорусской литературы Татьяна Лобода. – Вяртанне астанкаў пісьменніка на Радзіму хацелі ажыццявіць раней, але не атрымлівалася. Здзейсніць задуманае ўдалося дзякуючы падтрымцы міністэрстваў замежных спраў Беларусі і Казахстана. У апошні шлях прах пісьменніка накіруецца з будынка, дзе размешчаны наш музей. І гэта сімвалічна: Змітрок Бядуля некаторы час жыў у гэтым доме.  

Останки писателя были перевезены в Беларусь в феврале. Все это время они с благословения митрополита находились в храме пророка Илии в Бобруйске. Завтра с 11:00 до 13:00 в филиале музея «Беларуская хатка» (ул. Рабкоровская, 19) состоится гражданская панихида, в 14:00 пройдет торжественная церемония захоронения на Восточном кладбище (сектор 26) в Минске.

Фото: centrbibliotekashhuchin.blogspot.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи
На основе ферментов шампиньонов создали краску для волос
Диего Марадону срочно госпитализировали
Минэкономики: суммарный объем поддержки по 143 Указу Президента составил более 67 млн рублей
Более 50 направлений минских маршруток доступны для оплаты проезда безналичным способом
В ГрГУ им. Янки Купалы из-за короткого замыкания в электрощитовой произошло задымление – эвакуировано 80 человек
Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана
Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м
Хто ты з герояў кнiг Якуба Коласа? Тэст
мнение
Всеволод ШИМОВ
Франция: драма с продолжением
Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю
В Париже могут ввести комендантский час
В Минске новый главный архитектор – Ольга Верамей
Погода 4 ноября: дожди и от +2 ночью до +12 днем
Водитель хотел разогреть еду в машине и получил 40% ожогов тела
Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене
Совмин расширил направления использования внебюджетных средств
Турция видит огромный потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества с Беларусью
Ученые обнаружили новый способ сохранить память
Апостольский Нунций Анте Йозич: мое присутствие здесь будет способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей
мнение
Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Не толькі музейная справа
Байден одержал победу в голосовании на первом открывшемся участке в США
Посол Японии: японские бизнесмены интересуются ИТ в Беларуси
Найдены новые мутации коронавируса
Лукашенко: Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для конструктивных инициатив
За сутки в Беларуси потерялись три грибника
Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты
Лукашенко: мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов
На контроле – вся страна: Кочанова провела селектор по ситуации с ОРВИ и коронавирусом с представителями областей и Минска
Древесных топливных гранул экспортировали через БУТБ на $ 420 тыс.
В Речице парень выманивал деньги у знакомого сверстника через социальную сеть
мнение
Вадим ГИГИН
В какой цвет покрасят Белый дом?
На выборах в США досрочно проголосовало более 95 миллионов американцев
Лукашенко: Беларусь последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности
В Беларуси завершается уборка кукурузы на силос
Дед Мороз объявил о скором открытии сезона в резиденции на территории Национального парка «Припятский»
Следователи устанавливают обстоятельства разбоя в Столбцовском районе
В Витебске прошла итоговая диалоговая площадка
В Минском районе задержали двоих закладчиков наркотиков
Второкурсника из Кобрина обвиняют в уничтожении государственного флага
В США стартовали президентские выборы
В Беларуси утвердили размеры отчислений в фонд гражданской авиации
Торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули состоится сегодня в Минске
Назван симптом, указывающий на серьезные проблемы с поджелудочной
Булка раз, булка два и начинка посередине: 7 фактов о сэндвиче
Авторы
СКАНИРУЙТЕ