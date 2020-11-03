Останки классика белорусской литературы Змитрока Бядули (настоящее имя Самуил Ефимович Плавник) будут перезахоронены в день его смерти –3 ноября. Он умер в 1941 году по дороге в Казахстан. Туда он вместе со своей семьей и друзьями эвакуировался в начале Великой Отечественной войны. По пути ему стало плохо. Похоронили писателя в Уральске.
Чтобы возвратить прах Змитрока Бядули, понадобилось не одно десятилетие. Работа была завершена при участии министерств информации и культуры, Мингорисполкома, фонда имени Марии Магдалены Радзивилл, Государственного музея истории белорусской литературы.
– Да гэтага часу ў родных і прыхільнікаў таленту класіка не было магчымасці паехаць у Казахстан, каб даглядаць магілу Самуіла Яфімавіча, – рассказывает заведующая отделом филиала «Беларуская хатка» Государственного музея истории белорусской литературы Татьяна Лобода. – Вяртанне астанкаў пісьменніка на Радзіму хацелі ажыццявіць раней, але не атрымлівалася. Здзейсніць задуманае ўдалося дзякуючы падтрымцы міністэрстваў замежных спраў Беларусі і Казахстана. У апошні шлях прах пісьменніка накіруецца з будынка, дзе размешчаны наш музей. І гэта сімвалічна: Змітрок Бядуля некаторы час жыў у гэтым доме.
Останки писателя были перевезены в Беларусь в феврале. Все это время они с благословения митрополита находились в храме пророка Илии в Бобруйске. Завтра с 11:00 до 13:00 в филиале музея «Беларуская хатка» (ул. Рабкоровская, 19) состоится гражданская панихида, в 14:00 пройдет торжественная церемония захоронения на Восточном кладбище (сектор 26) в Минске.
Фото: centrbibliotekashhuchin.blogspot.com
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Торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули состоится сегодня в Минске
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