Торжества ко Дню пожарной службы проходят в Минске - стримы

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В Минске 24 июля проходят торжества, посвященные Дню пожарной службы. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького. Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы МЧС. Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос «О создании пожарной части в Минске», где была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы. Смотрите стримы на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!