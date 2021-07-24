Торжества к Дню освобождения города Бреста и Брестского района - стримы

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Праздничное мероприятие, посвященное освобождению Брестского района от немецко-фашистских захватчиков, проходит в агрогородке Скоки, неподалеку от историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей». В разгар праздника развернутся показательные выступления пограничников-кинологов, военнослужащих 38-й мобильной бригады, подразделений МЧС, конно-спортивного клуба "Белая Русь".В программе торжеств предусмотрены митинг-реквием и церемония возложения венков и цветов к памятнику павшим землякам, чествование лауреатов «Галереи славы», концерт группы "СССР" и местных исполнителей, а также различные культурно-массовые и развлекательные мероприятия.Велопробег, посвященный Дню освобождения Бреста и Брестского района, протяженностью 14 километров, стартует сегодня от мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». Перед стартом велолюбители примут участие в открытии мероприятия. Финиширует велопробег в деревне Скоки Брестского района, где пройдут основные торжества. Первой тысяче участников будет выдана специальная медаль.