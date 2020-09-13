«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над «Славией» в футбольном чемпионате Беларуси

Этот тур получается крайне результативным. В шести предыдущих встречах был забит 31 мяч (то есть в среднем более пяти за игру). И в матче в Жодино эта тенденция продолжилась. Команды подарили болельщикам сразу шесть голов.







Несмотря на преимущество, которое торпедовцы захватили с самого начала поединка, первый мяч забила «Славия». Неотразимый удар на 12-й минуте нанес Деннис Теттех.



Такое развитие событий, впрочем, не выбило хозяев поля из колеи. И они не только отыгрались, но и вышли вперед на три мяча. Авторами голов в составе «Торпедо-БелАЗа» стали Максим Бордачев (20-я минута), Фелипе Велозо (44), Михаил Афанасьев (63) и Дмитрий Яшин (72).



На 79-й минуте Никита Мельников, блеснувший индивидуальным мастерством, сократил отставание до двух мячей. Но добиться большего «Славия» не сумела.



Взяв три очка сегодня, «Торпедо-БелАЗ» продлило свою беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей (три победы, три ничьи) и, главное, вернулось на четвертое место в турнирной таблице.



Отставание от команд, идущих в призовой тройке, по итогам тура, впрочем, не сократилось, так как они ранее тоже победили. «Шахтер» разгромил «Витебск» – 5:0. БАТЭ добился убедительной виктории над «Смолевичами» – 5:2. А «Неман» переиграл «Рух» – 3:2.



Кроме того, в рамках этого тура «Минск» нанес крупное поражение «Городее» – 3:0. Брестское «Динамо» взяло верх над одноклубниками из Минска – 4:2. А «Ислочь» сломила сопротивление «Белшины» – 3:2.



Встреча РЦОР-БГУ – «Слуцк» перенесена с 13-го на 30 сентября.



Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча), 2. БАТЭ – 46 (23), 3. «Неман» – 41 (23), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 38 (23), 5. «Ислочь» – 38 (23), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (23), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22), 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21), 10. «Витебск» – 30 (23), 11. «Минск» – 25 (21), 12. «Славия» – 24 (21), 13. «Слуцк» – 21 (21), 14. «Городея» – 20 (23), 15. «Белшина» – 19 (23), 16. «Смолевичи» – 14 (21).



Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей. Ближайшим преследователем форварда из Узбекистана является Максим Скавыш (БАТЭ), отличившийся 11 раз.

