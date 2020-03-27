«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Белшину» в первом матче 2-го тура ЧБ по футболу

В первом туре «автозаводцы» одержали весьма неожиданную выездную победу над солигорским «Шахтером» — 1:0. А «Белшина», хоть по ходу матча вела, в результате проиграла дома «Минску» — 1:3. Сегодня «шинники» были полны решимости пополнить свою очковую копилку первыми баллами в этом сезоне. Но преподнести сенсацию не смогли.Команда Юрия Пунтуса, считавшаяся явным фаворитом, упустила по ходу поединка немало голевых моментов. Однако мяч, ставший в итоге единственным и победным, все же забила. В начале второго тайма отличился Валерий Горбачик, здорово сыгравший на добивании.«Торпедо-БелАЗ», которое перед стартом этого чемпионата Беларуси многие относили к теневым фаворитам, одержало на старте турнира вторую победу подряд и единолично возглавило турнирную таблицу.Впрочем, уже через пару часов с ним может поравняться кто-то из пары «Рух» (Брест) — РЦОР-БГУ (Минск), которые проведут очный поединок на поле ОСК «Брестский». На прошлой неделе эти команды сотворили, пожалуй, главные сенсации первого тура, обыграв соответственно минское «Динамо» (1:0) и БАТЭ (3:1). А следовательно, интерес к их сегодняшнему соперничеству точно гарантирован.В субботу, 28 марта, состоятся матчи «Слуцк» — «Динамо» (Брест), «Славия» — БАТЭ, «Минск» — «Динамо» (Минск) и «Городея» — «Шахтер». А в воскресенье, 29 марта, второй тур чемпионата Беларуси закроется играми «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск».