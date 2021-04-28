С 28 апреля Торговый дом «На Немиге» закрыли для посещения по техническим причинам. Об этом информирует "Минск-Новости".
Так, не работают универмаг, магазин продовольственных товаров, кафе «Встретимся на Немиге» и магазин № 3.
Первый заместитель генерального директора ТД "На Немиге" Юрий Зеленко отметил, что торговый объект закрыли из-за замены кассовых аппаратов. Он добавил, что работы по смене касс проводят работники сторонних организаций.
– Сейчас не могу назвать дату открытия ТД «На Немиге». Это станет известно, когда работы завершатся, – пояснил заместитель гендиректора.
Фото: архив БЕЛТА
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Торговый центр "На Немиге" будет временно закрыт по техническим причинам
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