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Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений Доктрины продбезопасности

Торговые организации присоединяются к рекомендациям по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, передает БЕЛТА.


Эти рекомендации были изменены с учетом предложений заинтересованных и одобрены коллегией МАРТ. Ассоциация розничных сетей информировала министерство о добровольном присоединении ее членов к рекомендациям. В состав этой ассоциации входят 14 юридических лиц — владельцев торговых сетей. Кроме того, к рекомендациям присоединились все организации потребительской кооперации и еще более 20 торговых организаций из разных населенных пунктов.

Рекомендации размещены на сайте МАРТ. "Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба). Среди главных критериев достижения цели, установленной доктриной, — снижение доли продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке до 14% к 2030 году", — говорится в сообщении.

Субъектам торговли рекомендуется достичь удельного веса отечественных продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота по итогам 2020 года на уровне не ниже 85% (оптимистический сценарий) или 80% (недостаточный). По мнению МАРТ, размещать товары отечественного производства следует в визуально и физически доступных местах, обозначать их специальной вывеской или надписью "Сделано в Республике Беларусь / Зроблена ў Беларусi" либо аналогичными средствами. А при формировании розничных цен субъектам торговли необходимо руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на отечественные социально значимые товары на 2020 год.

Производителям и поставщикам товаров при принятии решений о повышении отпускных цен рекомендуется ограничить предел их повышения по итогам 2020 года: он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции (4%). Необходимо обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в государства — члены ЕАЭС. Кроме того, МАРТ рекомендует ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей), предоставляемых производителем или поставщиком отечественных социально значимых продовольственных товаров (кроме белого кристаллического сахара) субъекту торговли, чтобы они не превышали 5% от цены этих товаров.

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