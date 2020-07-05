Топузидис: Беларусь — это страна равных возможностей

Такое мнение в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1" озвучил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства, председатель совета директоров "Табак-Инвест" Павел Топузидис:

— Беларусь — это страна, которая предоставляет любому человеку любой национальности развиваться, жить в стабильной обстановке. Должна быть всегда гражданская ответственность каждого: и бизнеса, и сотрудников, и тем более инвесторов. А они будут приходить, наша страна уже становится очень привлекательной для бизнеса.