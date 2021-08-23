Топ Ган, Бедуин, Белорусский ранний – на подворье Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь

На подворье Президента Беларуси Александра Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь, сообщает БЕЛТА.
Пока Президент был занят афганской темой – участвовал во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ – на его подворье собрали урожай.
По распоряжению Главы государства сегодня занялись уборкой бахчевых. Только за сегодняшний день собрано около 45 т арбузов и дынь, и это еще не все, сбор урожая продолжится.
Высаживали в этом году пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний.
Традиционно, согласно распоряжению Президента, весь урожай пойдет на угощение в детские дома и пожилым людям.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"