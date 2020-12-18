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  2. Топ-7 идей, как провести выходные 19–20 декабря

Топ-7 идей, как провести выходные 19–20 декабря

На носу очередные зимние выходные. В планах у многих – украшение елки и дома, покупка подарков. Но для тех, кто позаботился об этом заранее, мы подобрали лучшие идеи для предстоящего уик-энда, чтобы перезагрузиться и классно отдохнуть. В нашей сегодняшней подборке много искусства, музыки и новогодней атмосферы!

Фото: bipbap.ru

Отправиться на предновогодний фотосет

Красивым финалом 2020 года может стать тематическая фотосессия. И для этого не обязательно тратиться на подбор образа, студию и профессионального фотографа – в столице достаточно интересных локаций. Например, в ТРЦ Galileo установили праздничную фотозону с большим новогодним домиком, украшенным сладостями, снегом и игрушками. Сегодня вечером, кстати, у гостей торгового центра есть возможность сняться у профессионального фотографа бесплатно. Фото опубликуют в соцсетях Galileo. В ТРЦ Galleria, кстати, можно сделать селфи с символом Нового года – Золотым Быком с огромными рогами. А еще там установили невероятной красоты елочку. В ТЦ «Столица» гостей ждут огромные белые цифры «2021». Не забыли о праздничной атмосфере и на ж.д. вокзале: на третьем этаже остановку сделал «Полярный» экспресс», окружили его праздничные эльфы. В здании Главпочтамта можно сделать самые теплые кадры на фотозоне около камина. 


 Побывать на выставке open-air

Общественные организации «Багна» и «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашают на фотовыставку «Лексика Полесья». Она продлится до 31 декабря. Представлена экспозиция работ белорусских фотографов, влюбленных в красоту родины. Организаторы уверяют, что каждый минчанин сможет перенестись в живописные просторы Полесья. Оценить фотоработы можно во дворе культурного центра «Корпус» (Минск, проспект Машерова, 9, корп. 8). 

Фото: prodetok.by (работа Марины Батюковой)

Покататься на лыжах

В столице можно посетить лыжероллерную трассу в Веснянке на проспекте Победителей. Ее длина – пять километров, а время работы – с 9:00 до 21:00. Любителей зимних развлечений ждут и в Республиканском горнолыжном центре «Силичи» под Минском. Там оборудовано девять горнолыжных спусков и несколько подъемников. Для юных фанатов зимнего отдыха оборудованы специальные трассы: детская, санная и тюбинговая. График работы такой: суббота – 9:00 – 2:00, воскресенье – 12:00 – 22:00. 


Заглянуть на зимний фестиваль 

Жителей Гродно приглашают на зимний фестиваль. Там гостей ждут новогодние елки, запах свежей хвои, вкусная еда, ароматный глинтвейн, огни, музыка, рынки и развлечения. Причем все это – в самом центре города, на Советской площади. 


 Послушать модных исполнителей 

В субботу вечером пройдет музыкальный фестиваль. Конечно же, в формате онлайн. Можно будет послушать самых топовых исполнителей года (по версии стриминговых площадок): Дору, группу Cream Soda, Пошлую Молли и Федука. Но главным отличием концерта станет взаимодействие публики и артистов. Зрители смогут в прямом эфире комментировать выступления и задавать вопросы: такого еще не было. 

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Избавиться от стресса

Все выходные психологи будут проводить тренинги No stress. В режиме онлайн специалисты поделятся несколькими действенными способами, которые помогут перестать волноваться. Они расскажут, как найти в себе ресурсы самопомощи и саморегуляции. После просмотра видеоуроков можно будет разобраться в себе, обозначить проблемные моменты, познакомиться с практиками для усиления навыков стрессоустойчивости. Во время вебинаров также можно будет получить бесплатную консультацию психологов. Будут даже счастливчики, ситуации которых рассмотрят в прямом эфире. Тренинг пройдет в "Инстаграме".


 Научить ребенка распознавать ложь 

Родителям предлагают посмотреть целых три информационных ток-шоу «Научите детей видеть ложь». Специалисты Международной организации по миграции в режиме онлайн поделятся практическими советами, расскажут, что нужно знать родителям и как важно себя вести, чтобы дети были в безопасности, а необходимая помощь была оказана своевременно. Этому родителей будут обучать на YouTube-канале.
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