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Топ-5 смешных Instagram-аккаунтов 2020 года

В декабре принято подводить итоги уходящего года и, пожалуй, в 2020-м определенный отпечаток наложила пандемия. Однако есть то, что разбавило карантинные тяготы каждого интернет-пользователя. Публикуем свой рейтинг самых смешных аккаунтов в Instagram 2020 года, которые привносили юмор в карантинный интернет-рацион.

 1. Стас Круглицкий

На карантине про этот аккаунт и его героиню Сантану Новикову слышали уже, наверное, все. Популярный блогер сыктывкарец Стас Круглицкий стал знаменитостью, размещая ролики в «Тик-Токе», а затем и в Instagram. Он начал снимать ролики давно, но, выстрелил по-настоящему только в феврале этого года. 


В своих видео он в черном парике (и с бородой) в роли недалекой девицы Сантаны пародирует манеры, мышление и привычки всех девушек. Причем делает это так, что представительницы прекрасного пола не обижаются, узнавая в героине себя, а мужчины и вовсе не могут удержаться от смеха. Персонаж стал автором множества смешных фраз: «а все уже все», «чокасаемо», «где надо, там и где» и так далее. 

2. Роман Каграманов

Харизматичный парень известен благодаря участию в шоу «Песни». Не знаем, как у него все складывается с музыкой, но с юмором точно успешно.



Роман популярен в TikTok и Instagram благодаря забавным роликам, где он подпевает знаменитым музыкантам, пародирует жизненные ситуации и шутит на злободневные темы. У него также есть постоянная рубрика «Цитаты с…» при участии известных артистов и комиков – Екатерины Варнавы, Стаса Костюшкина, Jony, Maruv и других.

В аккаунте в Instagram у Романа уже около 2,9 миллионнов подписчиков. 

3. Луладжа Олеговна

В нынешнем году все большую популярность обретают аккаунты, посвященные астрологии. Среди стандартных гороскопов, мы нашли аккаунт, который своими и ироничными предсказаниями не оставит никого равнодушным.  
Вашему вниманию – цыганка Луладжа Олеговна.


Мало кто знает, но настоящее имя автора аккаунта — Анастасия Приходько, девушка по профессии психолог. У ее профиля уже более 900 тысяч подписчиков. Ироничные предсказания цыганки Луладжи поднимают настроение всем знакам зодиака без исключения, а забавные кадры из фильмов и фотографии знаменитостей как нельзя лучше передают астрологические посылы. Кроме того, в сторис владелицы вы найдете гороскоп на предстоящий день, а в ленте - ежедневный лунный календарь. 

4. Celeste Barber 

Ее называют королевой иронии и «звездой альтернативного мира гламура». 


Блогер Селеста Барбер известна своими пародиями на томные фотографии знаменитостей и моделей. Она публикует собственные версии рядом с оригиналами, чтобы наглядно показать, как бы выглядели эти фото, если бы их делали обычные люди. При этом комик не высмеивает влиятельных людей как таковых, она лишь пытается убедить, что культура инфлюенсерства не должна заставлять людей стремиться к недостижимым стандартам красоты, которые инстаграм частенько выдает за норму.

Многие знаменитости репостят на свои страницы ее пародии на себя. У актрисы уже семь с половиной миллионов подписчиков и более тысячи публикаций.

5. Антон Лапенко

Об этом блогере пользователи соцсети говорят так: «Спасибо, что ты появился в наше время». Пожалуй, этого героя поистине можно назвать легендой. Антон Лапенко и его перевоплощения начали покорять Instagram еще в 2019 году, однако темы роликов стали особенно актуальны в 2020.  


Среди героев его забавных и остроумных cюжетов: неуверенный в себе инженер, журналист, продюсирующий телешоу «Загадка дыры», «Багровый Фантомас», художник-эзотерик Гвидон Вишневский, ведущий телепередачи «Сдохни или умри» и многие другие. Отличительная особенность роликов в том, что они сняты в стилистике VHS 1980-1990-х годов.
 
У Лапенко уже более четырех миллионов подписчиков, а смешные скетчи переросли в YouTube-сериал «Внутри Лапенко».
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