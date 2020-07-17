Топ-5 пляжей Минска. Рейтинг лучших мест для отдыха в столице и окрестностях

Накануне жарких июльских выходных корреспондент sb.by побывал на всех городских пляжах, чтобы оценить их уровень комфорта, инфраструктуру и чистоту воды, а заодно проинспектировал самые популярные зоны отдыха на Минском море.

Зеленолужское море

Так наверняка называлось бы Цнянское водохранилище, если бы находилось за МКАД. Но искусственный водоем, из которого берет начало уникальная Слепянская водная система, удобно расположился в восточной части Минска между микрорайонами Зеленый Луг и Новинки. К слову, для горожан доступны как песчаные, так и травяные пляжи Цнянки, которых вдоль берега очень много. Пару лет назад тут привели в порядок одну из зон отдыха – теперь это пляж № 2.

Здесь кроме кафе и беседок для шашлыков организован прокат велосипедов и водного транспорта. Вдоль берега также проходит зона как для пеших прогулок, так и для любителей велосипедов и самокатов.

Вход в воду пологий, а вот дно нельзя назвать идеальным. Ежегодно тут "стригут" водоросли, но не всегда успевают вовремя.

А вот с обратной стороны водоема берег не такой обустроенный. Зато тут установлены беседки для пикника, есть лежаки, а траву косят специальной машинкой. Здесь нет пляжного шума, и можно постичь свой личный дзен.

Еще одно знаковое для Цнянки место находится почти у МКАД, возле коттеджного поселка. Это самый старый пляж, который раскинулся по двум берегам водоема. Здесь также есть вся нужная для отдыха у воды инфраструктура, включая души, лавочки и зону общепита.

С видом на город

Одной из самых популярных у горожан зон отдыха по праву считается травяной пляж на берегу Комсомольского озера, или в простонародье «Комса». Находится он аккурат возле улицы Орловской, где расположен ряд знаковых для Беларуси объектов – Дворец Независимости и Верховный Суд.

Минчане, предпочитающие для отдыха на воде не покидать пределов столицы, могут расположиться здесь на траве, а также под навесами, которые установлены повсеместно. Из инфраструктуры можно отметить детский городок на берегу, где почетное место занимает маяк, а также волейбольную площадку. Тут же установлено несколько точек общепита.

В жаркий день здесь яблоку негде упасть – все заполнено загорающими! Когда солнце не такое яркое, это место выбирают для променада или готовки шашлыков, благо мангалов на территории пляжа установлено немало. Что касается качества воды, то зачастую санэпидемслужба столицы вносит пляж в список мест, где нежелательно купаться. Поэтому здесь лучше просто нежиться на солнце и разглядывать силуэты известных зданий.

Еще одна зона отдыха в пределах Минска – водохранилище Дрозды – славится наличием чуть ли не сотни лежаков, установленных у берега. Здесь же для детей устроена большая детская площадка.

Плюс этого пляжа заключается в близости к общественному транспорту, а с воды, которая здесь в целом чистая, открывается красивый вид на микрорайон Лебяжий.

За МКАД!

Для тех, кто устал от городской суеты, самое время выбраться за минскую кольцевую. Гостеприимная Минская область готова принять тысячи гостей на своих водоемах, самым известным из которых можно смело назвать Заславское водохранилище. Или по-простому Минское море. Приехать сюда можно как на личном, так и на общественном транспорте.

По всему берегу «моря» раскинулось более десяти общественных пляжей, оборудованных для полноценного отдыха. За последние годы инфраструктура приросла беседками, местами для шашлыков, спортивными и воркаут-площадками.

Например, на пляже № 1 можно не только загорать и плавать, но и наблюдать за тренировкой яхтсменов.

А на пляже № 3, который считается самым спортивным (тут находятся площадки Федерации пляжного волейбола), можно увидеть самый длинный мангал Беларуси.

Самым модным на Минском море считается пляж № 5. Во-первых, к нему ведет удобная дорога от проспекта Победителей. Во-вторых, он очень большой, что позволяет точкам общепита конкурировать за посетителей. А еще тут периодически проходят вечеринки, что делает это место живым еще и по ночам.

Отметим, что недалеко от Минска есть Дубровское и Волчковичское водохранилища, а еще озеро Вяча, куда в жаркие выходные также приезжает много людей.