Топ-5 лучших музыкальных видеоклипов 2020 года

Видеоклипы всегда позволяли зрителям очутиться в более ярких и интересных мирах. И особенно это актуально для 2020-го, когда пандемия бушует во всей своей красе, людям надоедает сидеть в четырех стенах и хочется увидеть что-то новое. Некоторые из музыкальных роликов этого года так и делали – переносили нас в пространстве и времени или просто отвлекали от однообразных дней. Такие видео по нашей версии и попали в топ-5 лучших музыкальных клипов 2020 года.
1. MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
Главный хит это лета сотворили два мощнейших артиста – Монатик и Вера Брежнева. Вместе они представили трек «Вечериночка», на которую позже вышел и клип. Видео снято в стиле диско-вечеринок 70-х на роскошной вилле, а зажигательные танцы у бассейна напомнили поклонникам рекламные кампании итальянского бренда Gucci. К слову, красочные локации принадлежат Барселоне.
В клипе гости этой самой домашней вечериночки примерили пестрые платья, разноцветные шубы и наряды со сверкающими пайетками. Сама певица предстала сразу в нескольких образах: на ней было и золотистое платье, и черный сарафан, и белоснежное платье мини с фатой. В общем, настроение данного видеоклипа – то, что нужно после долгой самоизоляции.
2. Harry Styles – Watermelon Sugar
Английский музыкант выпустил клип на один их самых ярких треков своего альбома Fine Line. Видео Гарри Стайлса Watermelon Sugar способно согреть душу в тоскливые дни пандемии и принести надежду на пляжные каникулы. Клип снимался на одном из пляжей в Малибу. Актеры массовки и сам артист поставили себе задачу снять максимально задорное видео. В кадре преобладает хипповатая стилистика, призванная нести дух свободы. Оптимистичный клип Гарри посвятил «касаниям», которых так не хватает на самоизоляции.
3. Dabro – Юность
Еще один сингл, который по праву можно назвать треком года, выпустила группа Dabro. Хит «Юность», который вышел в мае, за считаные дни поднялся на вершины практически всех чартов. Ну и без клипа не обошлось. Его премьера состоялась в июне и буквально через полмесяца видеоклип перешагивает рубеж в миллион просмотров. Сами исполнители приняли участие в нем в качестве режиссеров. В комментариях под роликом авторов называют единственной современной группой, которую не стыдно послушать при родственниках.
Текст песни отлично соответствует ее звучанию: беззаботные времена юности, посиделок у костра и первых поцелуев буквально оживают в памяти каждого слушателя. Никакого мата и клубной тряски под алкоголем – авторы проповедуют дистиллированную романтику юных лет, преподнося ее во всем своем простецком великолепии.
4. Billie Eilish – Therefore I Am
Билли Айлиш является одной из самых обсуждаемых певиц в 2020 году. А потом она выпустила еще и самый обсуждаемый сингл с клипом. Песня Therefore I Am, вышедшая вместе с видео, стала третьим синглом Билли Айлиш в этом году. Если вкратце, то в песне идет речь о молодом человеке, который недостоин ее заботы и внимания, а титульная строчка трека Therefore I Am отсылает к философскому учению Декарта. Фразу, которая переводится как «Я мыслю, следовательно, я существую», исполнительница повторяет в припевах.
Клип, представленный одновременно с синглом, был снят в пустом торговом центре. Главной героиней стала сама Билли Айлиш. В ролике она разгуливает по зданию и занимается мелким хулиганством. Затем, нашалившись вдоволь, ее интерес привлекли стойки с фастфудом. В отсутствие персонала она берет все что хочет.
5. Selena Gomez – Boyfriend
Американская певица Селена Гомес выпустила клип на песню Boyfrien», в котором обыграла старинную сказку о превращении лягушки в принца, только сделала это в обратном направлении.
В клипе исполнительница в образе роскошной роковой красотки катается на дорогом автомобиле по Лос-Анджелесу и проводит серию неудачных свиданий с разными парнями. По итогу каждого из них она превращает в лягушек, которых забирает с собой. В песне она признается, что хочет любви, но ей всегда попадаются не те парни. Видео в короткие сроки набрало миллионы просмотров на платформе YouTube.
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Топ-5 лучших музыкальных видеоклипов 2020 года
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