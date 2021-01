Топ-5 лучших музыкальных видеоклипов 2020 года

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Главный хит это лета сотворили два мощнейших артиста – Монатик и Вера Брежнева. Вместе они представили трек «Вечериночка», на которую позже вышел и клип. Видео снято в стиле диско-вечеринок 70-х на роскошной вилле, а зажигательные танцы у бассейна напомнили поклонникам рекламные кампании итальянского бренда Gucci. К слову, красочные локации принадлежат Барселоне.В клипе гости этой самой домашней вечериночки примерили пестрые платья, разноцветные шубы и наряды со сверкающими пайетками. Сама певица предстала сразу в нескольких образах: на ней было и золотистое платье, и черный сарафан, и белоснежное платье мини с фатой. В общем, настроение данного видеоклипа – то, что нужно после долгой самоизоляции.Английский музыкант выпустил клип на один их самых ярких треков своего альбома Fine Line. Видео Гарри Стайлса Watermelon Sugar способно согреть душу в тоскливые дни пандемии и принести надежду на пляжные каникулы. Клип снимался на одном из пляжей в Малибу. Актеры массовки и сам артист поставили себе задачу снять максимально задорное видео. В кадре преобладает хипповатая стилистика, призванная нести дух свободы. Оптимистичный клип Гарри посвятил «касаниям», которых так не хватает на самоизоляции.Еще один сингл, который по праву можно назвать треком года, выпустила группа Dabro. Хит «Юность», который вышел в мае, за считаные дни поднялся на вершины практически всех чартов. Ну и без клипа не обошлось. Его премьера состоялась в июне и буквально через полмесяца видеоклип перешагивает рубеж в миллион просмотров. Сами исполнители приняли участие в нем в качестве режиссеров. В комментариях под роликом авторов называют единственной современной группой, которую не стыдно послушать при родственниках.Текст песни отлично соответствует ее звучанию: беззаботные времена юности, посиделок у костра и первых поцелуев буквально оживают в памяти каждого слушателя. Никакого мата и клубной тряски под алкоголем – авторы проповедуют дистиллированную романтику юных лет, преподнося ее во всем своем простецком великолепии.Билли Айлиш является одной из самых обсуждаемых певиц в 2020 году. А потом она выпустила еще и самый обсуждаемый сингл с клипом. Песня Therefore I Am, вышедшая вместе с видео, стала третьим синглом Билли Айлиш в этом году. Если вкратце, то в песне идет речь о молодом человеке, который недостоин ее заботы и внимания, а титульная строчка трека Therefore I Am отсылает к философскому учению Декарта. Фразу, которая переводится как «Я мыслю, следовательно, я существую», исполнительница повторяет в припевах.Клип, представленный одновременно с синглом, был снят в пустом торговом центре. Главной героиней стала сама Билли Айлиш. В ролике она разгуливает по зданию и занимается мелким хулиганством. Затем, нашалившись вдоволь, ее интерес привлекли стойки с фастфудом. В отсутствие персонала она берет все что хочет.Американская певица Селена Гомес выпустила клип на песню Boyfrien», в котором обыграла старинную сказку о превращении лягушки в принца, только сделала это в обратном направлении.В клипе исполнительница в образе роскошной роковой красотки катается на дорогом автомобиле по Лос-Анджелесу и проводит серию неудачных свиданий с разными парнями. По итогу каждого из них она превращает в лягушек, которых забирает с собой. В песне она признается, что хочет любви, но ей всегда попадаются не те парни. Видео в короткие сроки набрало миллионы просмотров на платформе YouTube.