Топ-5 идей для летнего маникюра

Яркий цвет + матовый топКонечно же, первое, что приходит на ум в качестве сочного летнего маникюра – однотонное яркое покрытие. Тут все зависит от личных предпочтений: кто-то выбирает классический красный, кто-то останавливается на золотисто-желтом под стать палящему солнцу, а кто-то выбирает кислотный неон. Дело за вами (и доступной палеткой цветов), но вот совет, который подойдет всем: попробуйте сделать не просто яркий, а матовый яркий маникюр. Так простая идея сразу же заиграет новыми красками.
Оттенки одного цветаЕще один вариант для любительниц покрытия без дополнительного дизайна. Отыщите в палетке лаков разные оттенки одного и того же цвета – пять штук, по одному на каждый ноготь. А потом расположите вразнобой или волной градиента, как больше нравится. Кстати, что-то подобное можно сделать и со смежными цветами: например, плавный переход от синего к красному через фиолетовый и розовый.
Необычный французскийКлассика французского маникюра – это белые полоски-лодочки на нежно-розовом фоне. Летний вариант такой идеи – подобрать верх разных цветов. Красный, фуксия, пастельные тона или яркий лак кричащих оттенков – выбирайте, что душа пожелает.
Сезонный дизайнВооружитесь наклейками и воображением. Лето – это время для рисунков в виде цветов и зелени, солнца, морских волн, фруктов и ягод. Сочетайте наклейки с цветом лака (например, красный + узор в виде кусочков арбуза), и сочный летний маникюр точно порадует ваш глаз.
Молоко и слоновая костьНе самый распространенный вариант, но он тем не менее заслуживает упоминания. Лето – время, когда хочется легкости во всем. Еда, одежда… Маникюр не исключение. Если вы из тех, кто в этот сезон живет по подобному принципу, этот пункт для вас. Сделайте однотонный маникюр белых оттенков: молочный, слоновая кость, сливочный. А если хотите добавить к этому изюминку, обратите внимание на перламутровые втирки, которые создают эффект жемчужной текстуры. Главное – избегайте оттенка белого, который похож на цвет корректора: он, как правило, смотрится слишком неестественно и мало кому подходит.
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