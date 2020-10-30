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Топ-3 видов чая, которые помогут укрепить иммунитет

Осень в самом разгаре, а это значит, что пора помочь организму подготовиться к угрозе сезонных заболеваний. Способов сделать это хватает: можно закаляться, заниматься спортом или пить витамины. А еще – включить в свой рацион продукты и напитки, которые поддерживают иммунитет. Например, чаи. Какие именно – читайте в нашей подборке.

Лимонный

Классический вариант для профилактики и борьбы с простудой и гриппом. Лимонный чай богат витамином С – благодаря этому он и считается надежным помощником в борьбе с вирусами.


Чай с лимоном можно заваривать как черный, так и зеленый – на ваш выбор. В настоявшийся чай (около 5 минут для черного и 3-х – для зеленого сорта) добавляют либо дольку фрукта, либо его сок. Причем важно сделать это, когда напиток немного остынет, чтобы лимон не потерял полезные свойства. 

Облепиховый со специями

Облепиха содержит много витаминов, органических кислот и других полезных веществ. А сок этой ягоды считается действенным противокашлевым средством. Поэтому для профилактики инфекционных заболеваний чай с облепихой отлично подойдет.


Для того чтобы заварить такой напиток, сначала нужно подготовить пюре из ягоды. Свежую облепиху необходимо растолочь с сахаром или медом. Если используете замороженную, сначала нужно залить ее небольшим количеством кипятка. Пюре кладут в заварочный чайник и добавляют к нему специи по вкусу: корицу, гвоздику, листья мяты, бадьян. Сверху полученной смеси засыпают черный чай, заливают кипятком. Для того чтобы настояться, напитку нужно около 7 минут.

С медом и имбирем

О пользе меда знает, пожалуй, каждый. А имбирь, благодаря высокому содержанию витаминов, снижает заложенность носа и укрепляет иммунитет. Кстати, он также обладает антибактериальными свойствами и усиливает выработку тепла в организме.


При заваривании чая комбинация этих продуктов используется так: измельченный корнеплод (0,5 – 1 чайную ложку) смешивают с медом по вкусу. Иногда к ним добавляют сок лимона и корицу. Полученную массу соединяют с зеленым листовым чаем и заливают кипятком. Впрочем, некоторые эксперты считают, что заливать листья нужно водой, в которой предварительно проваривают имбирь, а мед лучше добавлять отдельно, когда напиток немного остынет. Считается, что так продукты сохранят больше полезных веществ.

Фото: pixabay.com
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