Топ-10 необычных названий станций метро в мире

От «Ангела» до «Солнца» – сделали подборку самых необычных названий метро со всей планеты. Такого в Минске вы точно не увидите.
1. «Слон и замок», Лондон
Источники расходятся в версиях происхождения названия. Согласно одним предположениям, это отсылка к именам принцесс, которые могли жить в данном районе британской столицы. Но более вероятно, что станцию назвали так из-за гильдии мастеров-оружейников, в честь которых были открыты паб и гостиница «Слон и замок».
2. «Солнце», Мадрид
Несмотря на яркое название, особо красочной и светлой эта станция не выглядит. Впрочем, скорее всего, такой задумки и не было: СМИ пишут, что назвали станцию в честь площади «Ворота Солнца» в Мадриде.
3. «Деловой центр», Москва
Звучит очень важно и серьёзно, выглядит тоже. На такой станции так и хочется пафосно накинуть на плечи пиджак и проверить последнюю статистику по курсам валют. Откуда такое название? Все просто – станция и в самом деле расположена в деловом центре российской столицы – в Москва-Сити.
4. «Ангел», Лондон
«Божественное» название, как ни странно, имеет очень даже земное происхождение. «Ангелом» именовали таверну, которая давным-давно работала в этом районе.
5. «Наслаждения», Лозанна
Красиво, правда? Место, где станция метро называется вот так, определенно захочет посетить любой турист. Правда, на деле все намного прозаичнее – говорят, что имя станции подобрали по названию ближайшей улицы.
6. «Токио», Токио
Эта станция – самый настоящий герой японского каламбура. Если позвонить человеку и поинтересоваться, где он, услышав в ответ «Токио», можно знатно призадуматься. Где именно? Город-то большой. И поди пойми, что имелась в виду станция.
7. «Хорошие новости», Париж
Отличное название для подборки в СМИ. Впрочем, эта станция метро с журналистикой никак не связана: она названа по католическому собору Нотр-дам де Бон-Нувель, который расположен неподалеку.
8. «Зенит», Санкт-Петербург
Назвать станцию метро в честь футбольного клуба? Почему бы и да! Кстати, «сестра» этой станции есть в Москве. Она зовется «Спартак» в честь другого популярного футбольного клуба.
9. «Добро пожаловать», Дели
Пожалуй, самая доброжелательная станция в городе. Откуда происходит название – загадка. Возможно, жители этого района просто очень радушные и всегда рады гостям.
10. «Старая улица», Лондон
Просто и понятно. Мы не знаем, откуда пошло такое название, но предполагаем, что связано оно было с близлежащими улицами. Интересный факт: эта станция соседствует с вышеупомянутой «Ангел».
Фото: pixabay.com. Снимки носят иллюстративный характер
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Топ-10 необычных названий станций метро в мире
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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