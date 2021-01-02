Топ-10 лучших фантастических фильмов

2021 год наступил, но, к сожалению, у нас все еще нет летающих автомобилей, человечество не умеет телепортироваться и никто не ездит в отпуск в другую Галактику. Но это не мешает нам мечтать о фантастическом будущем, которое есть в фильмах. Смотрим шедевры научной кинофантастики и фантазируем вместе.
1. Интерстеллар
2067 год. Человечество переживает катастрофу за катастрофой. Природные аномалии, пыльные бури, гибель растений, всеобщая ложь и вымысел господствуют в обществе. Единственный выход – найти новый дом на просторах космоса. Задача не из самых простых, особенно если у каждой планеты есть свои загадки.
2. Марсианин
Миссия по исследованию Марса “Арес-3” в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Но к несчастью инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Печальные известия уже сообщили всем наблюдающим, когда внезапно Уотни вышел на связь.
3. Трансформеры
Две грозные инопланетные силы столкнулись в единоборстве на планете Земля: автоботы под командованием Оптимуса Прайма, вставшие на сторону людей, и десептиконы под предводительством злобного Лорда Мегатрона. Оба клана трансформеров прибыли на Землю с Кибертрона, где сражались за право обладать Великой Искрой – источником жизненных сил трансформеров. Автоботы терпели поражения за поражением в войне, но на Земле они не одиноки, ведь у них появились приятели: обычный американский школьник Сэм Уитуики, потомок известного исследователя, капитана Арчибальда Уитуики, и его подруга Микаэла Бейнс.
4. Люди в черном
На Земле тайно проживают полторы тысячи инопланетян. Земляне об этом не догадываются, ведь все их тайные перемещения и нахождение на планете строго фиксируются секретной правительственной организацией “Люди в черном”. Молодой, но очень перспективный полицеский Джеймс Эдвардс с отличием прошел тест и приступает к нелегкой, но интересной работе в ЛВЧ.
5. Чужой
В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы. Эти коконы оказались яйцами существа ксеноморфа, которое пожирало все живые объекты на своем пути.
6. Терминатор
История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из постапокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей ещё нерождённый сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.
7. Дитя робота
Мир уничтожила эпидемия. Укрывшийся в бункере робот находит возможность вырастить в безопасности человеческого ребенка. Девочка привязалась к искусственному интеллекту как к матери, пока однажды снаружи к ним прорывается женщина, которая рассказывает, что среди людей есть выжившие, а роботам доверять нельзя. Но мама-робот не согласна отпустить дочь в мир людей.
8. Бегущий по лезвию
В 2019 году человечество разделено на классы людей и репликантов – продуктов генной инженерии, искусственных людей, андроидов. Последние внешне неотличимы от людей, но находятся на положении их рабов и выполняют функции, либо рискованные для жизни, либо унижающие достоинство. Несмотря на их производность от людей и институциализированную второсортность, новейшие модели репликантов превосходят своих создателей физической силой и интеллектом. Чтобы избежать бунта и сохранить контроль над “нелюдьми”, в них была заложена специальная программа, согласно которой, репликанты умирают спустя 4 года. А все несогласные подвергаются отлову специальных охотников – “блейд-реннеров”.
9. Темная башня
Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
10. Хроники хищных городов
Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.
Фото: kinopoisk
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