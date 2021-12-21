Тонкий лед: на Могилевщине спасатели одного за другим достают рыбаков из полыньи

Сообщение о том, что на озере в деревне Смолка Чаусского района рыбак ушел под лед, спасатели получили вчера днем. Прибыв на место, обнаружили: на поверхности водоема, на расстоянии около 50 метров от берега, в полынье находится мужчина.





Работники МЧС - командир отделения ПАСЧ-1 Чаусского РОЧС Александр Сирук, водитель ПАСП-12 агрогородка Волковичи Денис Решетняк, начальник водолазно-спасательной службы ПАСО Могилевского областного УМЧС Андрей Графов - при помощи спасательной доски извлекли рыбака из воды и передали работникам «скорой».

В состоянии средней степени тяжести, с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» пострадавший был госпитализирован в Чаусскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как уточняют в МЧС, спасенный – 73-летний пенсионер из Могилева - в Чаусский район прибыл на рыбалку.





К слову, хоть холода еще толком не наступили, и водоемы не сковало льдом настолько, чтобы выходить на них было безопасно, любители посидеть зимой с удочкой то и дело выбираются на рыбалку. В воскресенье могилевским спасателям пришлось доставать из воды земляка, провалившегося под лед на заливе реки Днепр, что по улице Кутепова.

Как уточнили в Могилевском областном управлении МЧС, 57-летний могилевчанин рыбачил там на надувной лодке – на ней передвигался по льду. Когда вышел из нее, провалился в полынью. На крики о помощи среагировал его приятель. Обув охотничьи лыжи, он добрался до тонущего, бросил ему веревку и удерживал до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС доставили обеих мужчин на берег. Пострадавшего, провалившегося в полынью, госпитализировали. Его знакомому, благодаря которому он держался на поверхности, помощь медиков не понадобилась.





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Фото Могилевское областное управление МЧС.