Tommy Hilfiger посвятил новую коллекцию известным музыкантам

Суббренд именитого американского модного дома Tommy Hilfiger Tommy Jeans показал новую капсульную коллекцию, которая посвящена связи с музыкальными исполнителями на протяжении всей истории бренда.
Капсула получила название Tommy Revisited: Music Edition. В нее вошли 16 моделей футболок, худи и лонгсливов.
Вещи представлены в пяти цветах: черном, белом, желтом, синем и розовом. На одежду нанесены логотипы и изображения популярных музыкальных групп и исполнителей. Здесь вам и Тhe Rolling Stones, и Бритни Спирс, и TLC, и Backstreet Boys.
Все вещи изготовлены из органического хлопка.
Коллекция уже поступила в продажу на официальном сайте бренда.
Фото: global.tommy.com