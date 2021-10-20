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  2. Tommy Hilfiger посвятил новую коллекцию известным музыкантам

Tommy Hilfiger посвятил новую коллекцию известным музыкантам

Суббренд именитого американского модного дома Tommy Hilfiger Tommy Jeans показал новую капсульную коллекцию, которая посвящена связи с музыкальными исполнителями на протяжении всей истории бренда.


Капсула получила название Tommy Revisited: Music Edition. В нее вошли 16 моделей футболок, худи и лонгсливов. 

Вещи представлены в пяти цветах: черном, белом, желтом, синем и розовом.  На одежду нанесены логотипы и изображения популярных музыкальных групп и исполнителей. Здесь вам и Тhe Rolling Stones, и Бритни Спирс, и TLC, и Backstreet Boys.

Все вещи изготовлены из органического хлопка. 

Коллекция уже поступила в продажу на официальном сайте бренда. 






Фото: global.tommy.com
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