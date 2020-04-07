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Томас Мюллер продлил контракт с "Баварией"

Томас Мюллер продлил свой контракт с «Баварией» до конца июля 2023 года. Об этом 30-летний полузащитник сообщил на своей странице в соцсети.

Мюллер отметил, что находится в "Баварии" уже две трети своей жизни, так что это не просто работа, это страсть. Футболист заявил, что рад продлению контракта и сделает на поле все от него зависящее.

В руководстве клуба назвали Мюллера особым для команды игроком, лицом клуба и лидером, который ведет за собой молодых игроков.


Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. С клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Германии, пять раз Кубок страны, а также Лигу чемпионов сезона 2012/13 (в том сезоне футболист был признан самым ценным игроком Бундеслиги).

В начале 2018 года игрок преодолел отметку в 100 голов, забитых за «Баварию» в Бундеслиге, а сейчас приближается к отметке в 200 забитых мячей. На счету футболиста уже более 500 матчей за клуб.


В приостановленном из-за коронавируса чемпионате Германии «Бавария» лидирует с 55 очками. У идущей второй дортмундской «Боруссии» 51 балл, у «Лейпцига» 50.

Фото: fcbayern и facebook.com/fcbayern.en
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