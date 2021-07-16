Томас Бах напомнил атлетам о недопустимости политических демаршей на олимпийском подиуме

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предостерег спортсменов от любых политических протестов в ходе церемоний награждения на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Фото: insidesport.co
– Пьедестал и церемония награждения медалями созданы не для политических демонстраций, – отметил Томас Бах. – Они созданы для того, чтобы почтить спортсменов и тех, кто завоевал медали, за спортивные достижения, а не за их личные взгляды.
Глава МОК подчеркнул, что Олимпиада должна объединять народы и страны, а не разобщать.
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