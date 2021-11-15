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  2. Тома: Польша создает искусственную эскалацию конфликта и наращивает контингент войск на территории с Беларусью

Тома: Польша создает искусственную эскалацию конфликта и наращивает контингент войск на территории с Беларусью

Таким мнением в эфире телеканала ОНТ поделился председатель научно-культурного учреждения "Евразийское Партнёрство" Алексей Тома. 

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– Польша создает искусственную эскалацию конфликта и тем самым наращивает контингент войск на территории с Беларусью. Подобная эскалация приведет только к ухудшению ситуации на границе нашей страны и в целом Союзного государства и ЕС. Мы видим, как польские власти неадекватно реагируют на сложившуюся ситуацию и все-таки нарушают нормы международного права. Конвенция о статусе беженцев говорит, что ни одна страна, ни один субъект политики не должны препятствовать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, спасти себя и своих близких, – сказал Анатолий Тома.
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