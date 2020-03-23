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Том Хэнкс рассказал, что идет на поправку

Две недели назад стало известно, что голливудский актер вместе с женой заразился коронавирусом.

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии спустя две недели после подтвержденного теста на COVID-19.

 Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше отметил 63-летний актер.

Также он рассказал, как работает самоизоляция.

 Вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл такой! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится пояснил актер.

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