Том Хэнкс рассказал, что идет на поправку

Две недели назад стало известно, что голливудский актер вместе с женой заразился коронавирусом.

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии спустя две недели после подтвержденного теста на COVID-19.



— Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше, — отметил 63-летний актер.

Также он рассказал, как работает самоизоляция.

— Вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл такой! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится, — пояснил актер.