Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для помощи в борьбе с COVID-19

Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для помощи в борьбе с COVID-19

Известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, стали донорами плазмы после сообщений о том, что в их крови есть антитела к COVID-19, пишет РИА Новости.



Актер, известный, в частности, благодаря ролям в таких фильмах, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой" и "Филадельфия", разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию пакета с плазмой. "Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет", — подписал снимок Том Хэнкс.

Рита Уилсон также опубликовала фото, где видно, как она сдает кровь.



О том, что Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19, стало известно в середине марта. В тот момент звездная пара была в Австралии, где актер принимал участие в съемках фильма о жизни Элвиса Пресли. Пару госпитализировали, однако через несколько дней после курса лечения выписали из больницы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ