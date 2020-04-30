Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для помощи в борьбе с COVID-19

Актер, известный, в частности, благодаря ролям в таких фильмах, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой" и "Филадельфия", разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию пакета с плазмой. "Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет", — подписал снимок Том Хэнкс.
Рита Уилсон также опубликовала фото, где видно, как она сдает кровь.
О том, что Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19, стало известно в середине марта. В тот момент звездная пара была в Австралии, где актер принимал участие в съемках фильма о жизни Элвиса Пресли. Пару госпитализировали, однако через несколько дней после курса лечения выписали из больницы.