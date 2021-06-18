«Том и Джерри» возвращается. В сети появился трейлер перезапуска мультсериала

Тизер анимационного сериала «Том и Джерри в Нью-Йорке» появился на YouTube, сообщает издание rg.ru.
Видео: HBO Max Family
По сюжету мультсериала, знаменитая парочка обоснуется в отеле Royal Gate и будет устраивать «форменный беспредел по всему городу». Судя по трейлеру, зрителей ждут яркие динамичные серии с уже известными персонажами, помимо главных героев, и неповторимым нью-йоркским колоритом. Как отмечает источник, поклонники «Тома и Джерри» наверняка увидят в новом проекте отсылки к ставшей классикой короткометражке о приключениях кота и мышонка Mouse in Manhattan.
Когда можно будет увидеть новые серии с полюбившимися героями? Пока что есть информация, что подписчикам стриминга HBO Max мультсериал станет доступен с 1 июля.
К слову, это уже второй громкий релиз в сфере анимации за последние дни: вчера стало известно, что вышел тизер проекта Chip 'n' Dale: Park Life. Подробнее об этом мы писали вот тут.
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