Имеющие славу самых заклятых врагов герои возвращаются на экраны. Премьера фильма Тима Стори запланирована на 2021 год. Сегодня опубликовали официальный трейлер: новая картина рассказывает о приключениях мышонка и кота в Нью-Йорке.
Скриншот из Youtube-видео
История начинается с трогательной встречи в Нью-Йорке. Том и Джерри случайно встретились и устроились на работу в один из престижных отелей Нью-Йорка, где в ближайшее время запланирована свадьба века. Организатор торжества просит Тома помочь ликвидировать грызуна. Это и становится почвой для новых разборок и приключений. Причем создается угроза не только карьере Джерри, под вопросом теперь и свадьба, и даже существование отеля. Появляется еще один недоброжелатель – менеджер отеля, который начинает плести интриги и подставлять всех.
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Том и Джерри начнут все сначала в Нью-Йорке. Вышел трейлер нового фильма
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