Том и Джерри начнут все сначала в Нью-Йорке. Вышел трейлер нового фильма

Скриншот из Youtube-видео

История начинается с трогательной встречи в Нью-Йорке. Том и Джерри случайно встретились и устроились на работу в один из престижных отелей Нью-Йорка, где в ближайшее время запланирована свадьба века. Организатор торжества просит Тома помочь ликвидировать грызуна. Это и становится почвой для новых разборок и приключений. Причем создается угроза не только карьере Джерри, под вопросом теперь и свадьба, и даже существование отеля. Появляется еще один недоброжелатель – менеджер отеля, который начинает плести интриги и подставлять всех.