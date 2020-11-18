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Том и Джерри начнут все сначала в Нью-Йорке. Вышел трейлер нового фильма

Имеющие славу самых заклятых врагов герои возвращаются на экраны. Премьера фильма Тима Стори запланирована на 2021 год. Сегодня опубликовали официальный трейлер: новая картина рассказывает о приключениях мышонка и кота в Нью-Йорке.  

Скриншот из Youtube-видео

История начинается с трогательной встречи в Нью-Йорке. Том и Джерри случайно встретились  и устроились на работу в один из престижных отелей Нью-Йорка, где в ближайшее время запланирована свадьба века. Организатор торжества просит Тома помочь ликвидировать грызуна. Это и становится почвой для новых разборок и приключений. Причем создается угроза не только карьере Джерри, под вопросом теперь и свадьба, и даже существование отеля. Появляется еще один недоброжелатель – менеджер отеля, который начинает плести интриги и подставлять всех. 
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