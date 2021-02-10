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  2. Толщина льда на водоемах Минска и окрестностей колеблется от 5 до 35 см

Толщина льда на водоемах Минска и окрестностей колеблется от 5 до 35 см

Несмотря на установившуюся в Беларуси морозную погоду, не все водоемы одинаково безопасны для находящихся на льду людей. Пример тому – данные о толщине ледяного покрова на водоемах Минска и его окрестностей.


Как свидетельствуют оперативные данные Минской городской организации ОСВОД, по состоянию на 8 февраля выход на лед был разрешен на семи из восьми водных объектов, где имеются  спасательные станции. Так, толщина льда на водохранилище Вяча составляла 20–30 см, на  водохранилище Дрозды – 25 см, на Заславском водохранилище у спасательной станции «Заславль-1» – 27 см, у станции «Заславль-2» – до 35 см, на водохранилище Криница – 25 см, на Волчковичском водохранилище в районе спасательной станции «Птичь» – 17–26 см, на Цнянском водохранилище – 25 см.

В то же время в черте Минска на Комсомольском озере толщина льда составляла от 5 до 30 см – выход на поверхность водоема в отдельных местах был опасен.

По оперативным данным ОСВОД, с начала года по 7 февраля в Беларуси от утопления погибли 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находились три человека. Спасены 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 2246 человек, в том числе 163 несовершеннолетних.

Специалисты ОСВОД советуют при движении по льду внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места: впадения ручьев, выхода грунтовых вод и родников, сброса промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки льда. Не рекомендуется выходить на лед в пургу и темное время суток. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Устройство катков на водоемах дозволяется на мелководье, местах отсутствия быстрого течения при тщательной проверке прочности и толщины льда (не менее 10–12 см). Массовые катания разрешаются при толщине льда не менее 25 см.

Во время подледной рыбалки гражданам не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову нужно иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15–20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400–500 граммов на другом. Это поможет, если человек провалится под лед. В случае ЧП следует действовать быстро и решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе линь, широко раскинуть руки в стороны кромки льда и без резких движений стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи. 

Фото: БЕЛТА
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