Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов

В окружении Президента Беларуси Александра Лукашенко акцентировали внимание на том, какое количество документов было передано ему для изучения накануне прошедшего совещания по социально-экономическим вопросам. Фотографию со стола Президента в одном из залов для совещаний Дворца Независимости опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", передает БЕЛТА.
"Вам для понимания – объем того, что предложили к изучению и анализу Первому перед сегодняшним совещанием. Документы от Совмина, АП, КГК, обеих палат Парламента и не только. В этих папках – результаты и прогнозы", – такой подписью авторы ресурса сопроводили опубликованные фотографии.
На фотографиях запечатлено несколько толстых папок с документами, лежащими одна на одной.
В начале ноября Александр Лукашенко и сам отмечал, что его должность обязывает много читать и тщательно готовиться к различным мероприятиям, изучать большое количество документов. Об этом он рассказал награжденному орденом "За личное мужество" школьнику Роману Когодовскому во время личной экскурсии по своему рабочему кабинету. Он показал мальчику, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать. "Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", – отметил белорусский лидер.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"