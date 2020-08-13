Толокой: в Горках приступили к строительству нового храма во имя всех Белорусских Святых

Фундамент будущего храма на улице Вокзальной начали заливать в Горках. Настоятель прихода во имя всех Белорусских Святых, протоиерей Сергей Мосур совершил чин освящения нового самоходного бетономесителя.

Эту технику для работы на строительстве церкви выделил предприятие «ВасЛес». А трудятся на ней, загружая сухой цемент, жители города – в свое свободное время.

Активную помощь в богоугодном деле оказали многие государственные и частные предприятия. А известная поэтесса Нина Ковалева незадолго до своей смерти помогла приобрести звонницу. Ее земляки тоже не остались в стороне – около четырехсот человек уже купили сертификаты на именные кирпичи, которые станут их лептой в дело строительства храма. Именные кирпичи будут заложены в стены церкви.

Фото: gorky.by