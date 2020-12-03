Отметить новогодние праздники жители Испании смогут только с самыми близкими людьми. При этом они могут собраться в группы до 10 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Илья, пишет RG.RU.
В ходе заседания Межтерриториального совета по вопросам здравоохранения советники глав испанских регионов пришли к мнению, что следует увеличить с 6 до 10 человек размер групп, в которые можно будет собираться в Рождество и Новый год. Отмечать праздники разрешено не только с родственниками, проживающими в одном доме, но и с их друзьями, которые принадлежат к одной семье, сообщает El Mundo.
Также с 23 декабря по 6 января в Испании будут действовать ограничения на переезд из одного автономного сообщества в другое. В данный момент в некоторых регионах и так действует данный запрет. Исключение предусмотрены только для поездок на работу, учебу, к врачу, а также для ухода за родственниками. На праздники уважительной причиной будет считаться исключительно встреча с близкими. В то же время, как отметил Илья, регионы смогут самостоятельно определить даты, когда разрешено отправляться в подобные поездки. При этом требовать с людей подтверждающие цели поездки документы не будут, власти полагаются на добросовестность жителей Испании.
Отмечается, что также было решено изменить начало комендантского часа и отодвинуть его до 1:30 ночи в канун Рождества и Нового года. В данный момент он в основном начинается в 23:00 и заканчивается в 6:00.
Вместе с тем власти регионов будут обязаны ввести запрет на проведение массовых мероприятий.
– Это значит, что на Рождество мы остаемся дома, – отметил Сальвадор Илья.
Фото: pixabay.com
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Только с родственниками и в компании до десяти человек: в Испании уточнили правила на новогодние праздники
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