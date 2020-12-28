При обморожениях люди часто пользуются подручными средствами, чтобы вернуть чувствительность. Трут кожу руками или варежками, спиртовой салфеткой и даже снегом. Однако действовать следует иначе, сказал в программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По мнению специалиста, подобная первая помощь стала популярна после появления различных боевиков, но никак не по советам медиков.
– Растирать снегом обморожения действительно можно, но зачем? Только если для того, чтобы поцарапать кожу и занести инфекцию, – сказал Александр Мясников.
Вместо такого ненадежного способа врач порекомендовал бороться с обморожениями с помощью сухой тряпочки, которая прекрасно отогревает замерзшие части тела.
Фото: pixabay.com
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Только не растирание снегом: врач объяснил, как нужно действовать при обморожении
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