Толкачева: беженкам с новорожденными малышами обеспечили комфортную, практически домашнюю атмосферу

По словам председателя Гродненской областной организации Красного Креста, кризисные комнаты, куда разместили сегодня выписавшихся беженок с малышами, оснащены всем необходимым. Это двухкомнатные квартиры с отдельным санузлом и кухней. Вместе с партнерами из ОВКБ волонтеры подготовили помещение к прибытию малышей: купили кроватки, постельное белье, матрасики, бутылочки, ванночки для купания.



– Также будем обеспечивать женщин продуктами, дважды в день их будут посещать врач и медсестра, чтобы вести патронаж над младенцами. Женщины будут проживать здесь до тех пор, пока не оформят все необходимые документы о рождении малыша. Комната была создана в 2019-м именно для женщин-мигрантов, оказавшихся в кризисной ситуации. Всего со дня создания здесь разместился 21 человек, – пояснила Наталья Толкачева.



Несмотря на условия, молодые мамы настолько скучают по отцам, что готовы вернуться в ТЛЦ прямо сейчас.



– Чувствую себя хорошо, но скучаю по мужу, на чужбине быть оторванной с маленьким ребенком от главы семьи очень трудно, тем более роды – сложный процесс, мне нужна поддержка, – говорит молодая мама Шилан Омер Али. – Созвонилась с мужем и через переводчика решаем, как нам быть дальше. Но вероятнее всего – вернусь в ТЛЦ.