Белорусские теннисисты 22 июля провели контрольные тренировки перед матчами. Как это было, рассказали в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
Оказывается, тренировка сама по себе похожа на испытание: например, Арина Соболенко тренировалась в самую жару. Правда, это для спортсменки не помеха. НОК пишет, что белоруска «хорошо выглядела во время практики, активно двигалась и шутила с тренером». А еще – «много работала над приемом подачи и осваивалась на арене, которая вмещает 10 тысяч зрителей».
Сама Соболенко после занятия поделилась эмоциями:
– Неплохая тренировка, но жарковато. Впервые в Токио на этом корте. Симпатичная арена. Уже адаптировалась в столице Японии, нам теннисистам не привыкать к разным условиям. Всем удачи, болейте за нас!
Застали на корте и Илью Ивашко, который провел спарринг с Гаэлем Монфисом из Франции. Дальновидно: именно с ним белорус встретится в первом круге олимпийского турнира. В НОК отметили, что Ивашко провел на корте более часа и продемонстрировал хорошую игровую форму.
Напомним читателям результаты жеребьевки. В первых поединках Игр Илья Ивашко сыграет с Гаэлем Монфисом, Егор Герасимов – с Жилем Симоном, Арина Соболенко – с Магдой Линнет. На старте мужского парного разряда Ивашко и Герасимов сыграют с дуэтом из Новой Зеландии Маркус Даниэл / Майкл Винус.
Теннисный турнир в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа. Олимпийские игры в целом состоятся с 23 июля по 8 августа. Белорусы выступят на состязаниях уже завтра.
Фото: НОК
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Токио, теннис, жара. В НОК рассказали, как прошли контрольные тренировки белорусских спортсменов перед стартом Олимпиады
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