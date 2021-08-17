Токио продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавируса

Власти Японии решили продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в столице из-за коронавирусной инфекции и расширить действие некоторых ограничительных мер в ряде префектур, передает ТАСС.
– Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока, – обратил внимание министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.
Отмечается, что в семи префектурах режим ЧС будет действовать с 20 августа. Еще в десяти префектурах Японии планируют ввести усиленные меры против распространения COVID-19. Всего с 20 августа режим ЧС в Японии будет действовать в 13 префектурах, в том числе и в столице, а режим усиленных мер – в 16 префектурах.
В последнее время в Японии растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. Неделей ранее количество заболевших COVID-19 в стране достигло отметки в 1 млн за все время распространения нового вируса. В настоящий момент показатель возрос на 160 тыс. При этом инфекция за весь период унесла жизни 15,4 тыс. человек, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат. Вылечились примерно 960 тыс. пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. По меньшей мере 1,6 тыс. человек в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
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