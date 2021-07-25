Токио-2020: Виктория Чайка и Юрий Щербацевич не вышли в финал соревнований в пулевой стрельбе

Сегодня на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по пулевой стрельбе выступили два белорусских спортсмена.

Самой опытной пистолетчице страны Виктории Чайке в стрельбе на 10 метров, увы, не удалось выйти в финальный раунд: в квалификации она заняла 11-е место, набрав 576 очков. На предварительном этапе соревнований победила китаянка Жансинь Цзян, однако удержать лидерство в финале не смогла – завоевала бронзу. Серебро взяла болгарская спортсменка Антоанета Костадинова, а олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Виталина Бацарашкина, установившая новый рекорд Игр – 240,3 очка. Ее золото, кстати, стало первым для российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Совсем скоро состоится финал мужских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Белорусов в нем не будет: Юрию Щербацевичу не удалось пробиться в число сильнейших в квалификации – набрав 626,6 очка, он занял 15-е место.