Токаев: страны ЕАЭС должны объединить усилия для успешного противодействия пандемии коронавируса

Об этом заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

–Несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией, наши страны по прежнему находятся в сложной ситуации, – отметил президент Казахстана.

Он обратил внимание на недостаточный уровень вакцинации, риски появления новых штаммов COVID-19, рассказал о производстве в Казахстане собственной вакцины:

– Как вы знаете, Казахстан наряду с Российской Федерацией сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане. Сейчас идет процесс ее регистрации во Всемирной организации здравоохранения. Думаю, нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки, фармацевтики, координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов.