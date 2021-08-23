Токаев призвал не допустить распространения терроризма и экстремизма в связи с ситуацией в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости предупреждения комплекса рисков в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом он заявил во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, проходящей сегодня в формате видеоконференции, передает БЕЛТА.
– Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран – членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе. Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов, – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.
Наряду с этим президент Казахстана обратил внимание на то, как важно избежать гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.
Фото: КАЗИНФОРМ / БЕЛТА