Токаев отмечает дефицит крупных совместных инвестиционных проектов со странами ЕАЭС

Об этом президент Казахстана заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
– Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он также акцентировал внимание на вопросе продовольственной безопасности, который обрел глобальную актуальность:
– Наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год. В качестве ответа Евразийской экономической комиссией совместно со странами союза разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию риска возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в АПК.
Казахстанский лидер считает необходимым более активно продвигать развитие сотрудничества ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. Он также поддержал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС.