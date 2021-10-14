Токаев отмечает дефицит крупных совместных инвестиционных проектов со странами ЕАЭС

– подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.Он также акцентировал внимание на вопросе продовольственной безопасности, который обрел глобальную актуальность:Казахстанский лидер считает необходимым более активно продвигать развитие сотрудничества ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. Он также поддержал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС.