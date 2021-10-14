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  2. Токаев отмечает дефицит крупных совместных инвестиционных проектов со странами ЕАЭС

Токаев отмечает дефицит крупных совместных инвестиционных проектов со странами ЕАЭС

Об этом президент Казахстана заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета.


– Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также акцентировал внимание на вопросе продовольственной безопасности, который обрел глобальную актуальность:

– Наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год. В качестве ответа Евразийской экономической комиссией совместно со странами союза разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию риска возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в АПК.

Казахстанский лидер считает необходимым более активно продвигать развитие сотрудничества ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. Он также поддержал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС.
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Фото: РЕЙТЕР
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