Токаев: экономика ЕАЭС демонстрирует стабильность и рост

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции. Открывая саммит на правах председательствующего, глава казахстанского государства отметил:
– Несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, макроэкономические показатели все же демонстрируют стабильность и динамику роста. Объем взаимной торговли (в ЕАЭС. – Прим. ред.) за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5 процента и достиг 52 млрд долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5 процента.
Касым-Жомарт Токаев обратил также внимание на значительный прирост экспорта между странами ЕАЭС:
– Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39 процентов. В сопоставимых цифрах вырос также экспорт и других стран – участниц союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей.
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