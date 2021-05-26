Такое заявление министр иностранных дел сделал на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Он отметил:
– Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионе. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров.
По словам Владимира Макея, едва ли не любая сфера сотрудничества с нашей страной политизируется Западом:
– Поэтому надо говорить прямо: сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран. Нормальные, с точки зрения здравого смысла, интересы самого Запада, его граждан, равно как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради указанных целей.
(Будет дополнено)
Фото: БЕЛТА
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То, что происходит на западном фланге Беларуси, абсолютно не укладывается в картину нормальных международных и межгосударственных отношений
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