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Тимати составил завещание, не включив туда Решетову

Российский рэпер рассказал, что распределил наследство в равных долях детям, маме и брату, передает "СтарХит".

Российский рэпер Тимати позаботился о том, чтобы в случае его внезапной кончины близким не пришлось делить имущество. 

— Я распределил наследство в равных долях детям, маме и брату, — признался Тимати во время прямого эфира с Тиной Канделаки.

Однако певец не указал в завещании Анастасию Решетову и Алену Шишкову, которые являются матерями его наследников.

К слову, сейчас бизнес Тимати переживает непростые времена.

— Самая сложная ситуация сейчас в лейбле, потому что еще три недели назад отменили концерты, а бургерные, мойки, барбер-шопы продолжали работать. Но сейчас уже, конечно, нет, — отметил Тимати.

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