Тимати покинул лейбл Black Star

Российский рэпер сделал неожиданное заявление в личном блоге, сообщает Стархит.

Тимати сообщил совим подписчикам, что покидает лейбл Black Star.

- Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный «зонтичный» бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен! – отметил артист.

По его словам, несмотря на рост бизнеса, лейбл потерял свой камерный шарм. Далее репер хочется сосредоточиться на создании новых компаний.