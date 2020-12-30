Тимати обвинил свою бывшую возлюбленную, что она неправильно воспитывает их сына

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instagram.com/timatiofficial

Об этом стало известно из короткого видео, которое Решетова опубликована в Instagram-stories.Модель показала подписчикам, как бывшая семья обедала вместе. Малыш долго и внимательно рассматривал отца – рэпера это растрогало и он решил поцеловать наследника. Решетова умилилась и назвала сына «цыпка». Тимуру это очень не понравилось – он попросил, чтобы Анастасия была более строгой с ребенком и исключила эти нежности.Несмотря на то что отношения между Тимуром и Анастасией закончились, они продолжают общаться и вместе воспитывать сына. Между ними сохранились теплые и дружественные отношения. Напомним, что аналогичная ситуация наблюдается у Тимура и с его первой супругой – Аленой Шишковой. Девушка воспитывает их общую дочь Алису и ни разу не сказала плохого слова о бывшем супруге. Рэпер помогает ей растить дочь.