Тимати купил для годовалого сына автомобиль Lamborghini

На своей странице в Инстаграм основатель лейбла Black Star опубликовал короткое видео: на нем малыш садится в подаренный папой спорткар Lamborghini Aventador SVJ.
Тимати купил для мальчика игрушечную мини-версию спорткара и настоящий автомобиль. Публикацию он подписал так:
– Одну на лето, а вторую на вырост.
Известно, что стоимость подарка – около 20 миллионов рублей, то есть примерно 270 тысяч долларов.
В комментариях к видео свою реакцию в виде смайлов оставила блогерша Анастасия Ивлеева и певица Ханна. Такая новость вызвала восторг: многие написали, что завидуют звездному ребенку. Среди комментаторов были и недоброжелатели: они упрекнули Юнусова, мол "с сыном так же, как и с участницами шоу "Холостяк".
Видео собрало более 7,8 миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.
Напомним, Ратмир – общий ребенок Тимати и модели Анастасии Решетовой. На днях девушка опубликовала мини-фильм, в котором рассказала, почему распалась их семья и как непросто она переживает некоторые поступки своего экс-возлюбленного.